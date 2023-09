Lídri OSN a WHO vyjadrili zármutok v spojitosti so zemetrasením

New York 9. septembra (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres v sobotu vyjadril hlboký zármutok v súvislosti so silným zemetrasením, ktoré v noci zasiahlo Maroko. TASR správu prevzala z agentúr AP a DPA.



Guterres prejavil marockej vláde a obyvateľom solidaritu v týchto náročných časoch a rodinám obetí vyjadril sústrasť. Zraneným želá skoré uzdravenie. OSN je podľa jeho slov pripravená pomôcť obyvateľstvu.



Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus zemetrasenie označil za bolestné. Tiež vyjadril pripravenosť WHO poskytnúť podporu v oblasti bezprostredných potrieb v oblasti zdravia.



Sústrasť a ochotu pomôcť v spojitosti so zemetrasením v sobotu vyjadrili aj predstavitelia viacerých členských krajín EÚ, Indie, Turecka, Ruska či Ukrajiny.



Epicentrum zemetrasenia s magnitúdou 6,8 bolo v pohorí Vysoký Atlas v strednom Maroku, približne 70 kilometrov juhozápadne od turistami vyhľadávaného historického mesta Marrákeš, oznámila americká geologická služba USGS.



Úrady hlásia najmenej 820 obetí a ďalších viac než 670 zranených. Otrasy pocítili aj na juhu Španielska a Portugalska. Španielsko ponúklo, že do Maroka pošle záchranárov.