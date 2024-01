Lídri politických skupín EP sa vyslovili za vojenskú podporu Ukrajine

Brusel/Štrasburg 16. januára (TASR) - Predsedovia piatich najväčších politických skupín v Európskom parlamente (EP) v utorok v spoločnej iniciatíve vyzvali EÚ a členské štáty na poskytnutie dlhodobej vojenskej podpore Ukrajine. Informuje o tom spravodajca TASR.



Podľa nich pôjde o splnenie sľubov a zabezpečenie "účinnej a udržateľnej dlhodobej vojenskej podpory Ukrajine a obranu Únie". List podpísal predseda Európskej ľudovej strany (EPP) Manfred Weber, šéfka skupiny socialistov a demokratov (S&D) Iratxe Garcíová Pérezová, líder liberálov z frakcie Obnovme Európu (RE) Malik Azmani, spolupredsedovia skupiny Zelení / Európska aliancia za slobodu Philippe Lamberts a Terry Reintkeová a spolupredsedovia Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) Ryszard Legutko a Nicola Procaccini.



V liste pripomenuli, že EÚ a jej členské štáty stoja po boku Ukrajiny od vypuknutia útočnej ruskej vojny. Európski lídri sa tiež zaviazali podporovať Ukrajinu tak dlho, ako to bude potrebné.



"Naša podpora nezávislosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny zostáva neochvejná," uviedli. Pripomenuli, že EÚ doteraz poskytla Ukrajine viac ako 80 miliárd eur vrátane humanitárnej a núdzovej pomoci. Ocenili využitie Európskeho mierového nástroja a aj to, že Misia vojenskej pomoci EÚ na podporu Ukrajiny (EUMAM Ukraine) vycvičila viac ako 30.000 ukrajinských vojakov.



Upozornili intenzita ruských útokov proti civilistom a civilnej infraštruktúre na Ukrajine vzrástla a že Rusko nemá v úmysle ukončiť útočnú vojnu.



"Európska rada by sa mala urýchlene dohodnúť na hospodárskej a finančnej podpore navrhovanej v rámci Nástroja pre Ukrajinu, ktorá Kyjevu pomôže zachovať základné služby pre svojich občanov, ako sú školy, nemocnice a sociálne zabezpečenie, a podporí hospodársku a sociálnu obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu," uvádza sa v spoločnom liste.



"V Európe nemôže byť únava z Ukrajiny, keď nielen bezpečnosť Ukrajiny, ale aj bezpečnosť celého európskeho kontinentu závisí od toho, že Rusko túto vojnu nevyhrá. Únia nesmie nechať žiadne pochybnosti o tom, že si zachová svoje odhodlanie podporovať Ukrajinu pri oslobodzovaní jej obyvateľov, oslobodzovaní jej území a obnovení plnej kontroly nad celým jej územím v rámci medzinárodne uznaných hraníc," odkázali europoslanci.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)