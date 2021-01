Lídri politických skupín v EP: Biden je šanca na nové vzťahy EÚ a USA

Brusel 20. januára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu v Bruseli privítali inauguráciu nového amerického prezidenta Joa Bidena ako príležitosť pre Európu posilniť väzby s USA a spoločnými silami riešiť výzvy a hrozby, ktoré stoja pred demokratickým systémom.



Poslanci o "výmene stráží" v Bielom dome diskutovali s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom a šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou.



Líder frakcie Európskej ľudovej strany (EPP) Manfred Weber zdôraznil, že "dnešok je dňom nádeje", a dodal, že v USA skončili štyri roky rozdeľovania spoločnosti. "Nie sme v pozícii dávať nejaké lekcie USA, pretože Európa má rovnaké problémy. Sociálne médiá zvýrazňujú extrémistické pozície. Veľké technologické firmy potrebujú jasné pravidlá a musia slúžiť spoločnosti," uviedol.



Šéfka skupiny socialistov a demokratov (S&D) Iratxe García Pérezová pripomenula, že hrôzostrašné scény útoku na washingtonský Kapitol dokazujú, že "musíme bojovať proti dezinformáciám", čo platí aj pre EÚ. Za ďalšiu spoločnú výzvu pre EÚ a USA považuje reformu svetového multilaterálneho systému a zabezpečenie dodržiavania dohodnutých pravidiel a demokratických inštitúcií. Upozornila, že ignorovanie nerovnosti viedlo k niektorým z najhorších otrasov posledných rokov, ako je brexit alebo "trumpizmus".



Predseda liberálnej frakcie Obnovme Európu (RE) Dacian Ciološ vo svojom prejave s odkazom na Donalda Trumpa uviedol, že nedávny útok na Kapitol má známe korene a sú nimi populizmus, individualistické záujmy vo verejnej funkcii, polarizácia spoločnosti a veľké klamstvá propagované z najvyššieho úradu v krajine. Podľa jeho slov je Joe Biden šanca na zmenu. "Žiadna demokracia na svete nie je imúnna voči týmto nebezpečenstvám. Máme teraz príležitosť, ktorú si nemôžeme nechať ujsť. Musíme si vyhrnúť rukávy a zmeniť podobu nášho partnerstva a nájsť spoločnú víziu, ako čeliť spoločným výzvam, ako je zmiernenie obchodného napätia, boj proti zmene podnebia a spôsob riešenia digitálnych gigantov," odkázal.



Aj spolupredsedníčka skupiny Zelených Ska Kellerová vyzvala na ochranu základných slobôd a právneho štátu a pripomenula, že násilné udalosti vo Washingtone boli priamym výsledkom Trumpovho konania a "štyroch rokov každodenných klamstiev a pohŕdania faktami". Dodala, že ani Európa nie v bezpečí pred populizmom, demagógmi a pred dezinformáciami či útokmi na právny štát, čoho dôkazom bola kampaň za brexit, ignorovanie zodpovednosti žien za ich vlastné telá súčasnou poľskou vládou či systematické odbúravanie právneho štátu v Maďarsku vládou Viktora Orbána.



Podpredseda frakcie Európski konzervatívci a reformisti (ECR) Derk Jan Eppink s odkazom na nedávne dianie v USA varoval pred umlčaním politikov alebo verejnej diskusie zo strany technologických gigantov a upozornil, že IT firmy zneužívajú svoje dominantné postavenie. Poukázal na to, že aj keď sú demokrati v USA "traumatizovaní" po štyroch rokoch vlády Trumpa, po prebratí moci by nemali kriminalizovať svojich kritikov.



Spolupredseda Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice (GUE/NGL) Martin Schirdewan uviedol, že štyri roky Donalda Trumpa podkopali dôveru v demokraciu, ktorú treba obnoviť a posilniť. Podľa jeho slov musí nový americký prezident signalizovať nový začiatok transatlantických vzťahov, pričom pre európsku ľavicu sú hlavné požiadavky návrat k multilateralizmu, spoločná politika v oblasti klímy a spolupráca na mierovom procese vo svete.



