Lídri Poľska, Rakúska a Slovinska kondolovali Česku po streľbe v Prahe

Varšava/Viedeň/Ľubľana/Praha 21. decembra (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda vyjadril sústrasť rodinám obetí masovej streľby na Univerzite Karlovej v Prahe. Rovnako reagovali aj rakúsky prezident Alexander Van der Bellen a najvyšší predstavitelia Slovinska vrátane prezidentky Nataše Pircovej Musarovej. TASR prevzala správy z tlačových agentúr PAP, APA a STA.napísal Duda vo štvrtok večer na sociálnej sieti X.dodal.Rakúsky prezident uviedol, že je hlboko šokovaný štvrtkovým útokom v Prahe, ktorý označil za krutý.napísal Van der Bellen.Najvyšší slovinskí predstavitelia tiež po streľbe vyjadrili sústrasť Českej republike.napísala na sieti X slovinská prezidentka Pircová Musarová a kondolovala českému prezidentovi Petrovi Pavlovi.Slovinský premiér Robert Golob uviedol, že nemá slov na to, čo sa stalo." dodal.Ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že Slovinsko je zdesené brutálnou streľbou.napísalo ministerstvo na sociálnej sieti X. Podľa informácií v súčasnosti dostupných ministerstvu nie sú medzi obeťami streľby žiadni Slovinci.Pri streľbe útočníka vo štvrtok o 15.15 h SEČ na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v centre Prahy zomrelo 14 ľudí a najmenej 25 ďalších utrpelo zranenia, z nich deviati sú vo vážnom stave, oznámili pražské pohotovostné služby.Mŕtvy je aj útočník, ktorého zrejme "eliminovala" česká polícia alebo spáchal samovraždu. Pražská polícia oznámila, že strelcom bol 24-ročný študent univerzity.Český minister vnútra Vít Rakušan povedal, že išlo o najhoršiu masovú streľbu v Česku, ale vylúčil, že by súvisela s medzinárodným terorizmom. Dodal, že je v kontakte so špeciálnymi službami z krajín Európskej únie.