Lídri proruských republík v Donbase sú pripravení rokovať so Zelenským

Luhansk 22. apríla (TASR) - Najvyšší predstaviteľ samozvanej proruskej Luhanskej ľudovej republiky (LĽR) ležiacej na východe Ukrajiny je pripravený stretnúť sa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, a to kedykoľvek a na kontaktnej línii v Donbase. Líder LĽR Leonid Pasečnik to uviedol vo štvrtok vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra Luganskinformcentr.



Pripravenosť stretnúť sa so Zelenským na kontaktnej línii vyslovil aj líder samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) Denis Pušilin.



Pasečnik deklaroval, že je "pripravený stretnúť sa (so Zelenským) v ktoromkoľvek bode kontaktnej línie, presne tej línie, ktorá sa zo dňa na deň môže stať červenou, a potom už na rozhovor bude neskoro".



Dodal, že ak je vôľa dosiahnuť mier, miesto stretnutia sa dá nájsť ľahko. Uviedol, že je pripravený rokovať "o mieri a záchrane životov našich ľudí". "A vy?" obrátil sa Pasečnik vo svojom vyhlásení na ukrajinského prezidenta.



Témy rokovaní o Donbase sa vo štvrtok dotkol aj ruský prezident Vladimir Putin, keď reagoval na Zelenského návrh na ich spoločné stretnutie a rozhovor o spôsoboch riešenia krízy na východe Ukrajiny.



Putin odkázal Zelenskému nech príde "kedykoľvek" do Moskvy, aby spolu rokovali o bilaterálnych vzťahoch. Ruský prezident však uviedol, že ak chce Zelenskyj diskutovať o probléme regiónu Donbas na východe Ukrajiny, musí sa najskôr stretnúť s predstaviteľmi tamojších proruských samozvaných republík - Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky (DĽR a LĽR) - a až potom s ruským vedením.