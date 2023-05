Lídri RE potvrdili podporu Ukrajine, chcú jej pomôcť registrom škôd

Reykjavík 17. mája (TASR) – Účastníci summitu Rady Európy (RE) sa jasne postavili na stranu Ukrajiny v jej obrane proti Rusku. Zdôraznili, že Moskva sa bude zodpovedať za škody a ničenie počas svojej invázie. Prispieť k tomu chcú vytvorením registra škôd spôsobených ruskou agresiou, informuje TASR na základe správ agentúr DPA, AFP a AP.



"Ukrajina bojuje za demokraciu a slobodu. Je to náš spoločný boj," povedala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na summite, ktorý v utorok a stredu prebieha na Islande.



Nemecký kancelár Olaf Scholz vyzval na potrestanie ruských vojnových zločinov, no tiež udržanie kontaktov so zástupcami "iného Ruska". Register škôd by mal podľa neho byť základom pre obnovu Ukrajiny.



Register škôd spôsobených ruskou agresiou bude dokumentovať dôkazy a oznámenia o takýchto škodách na Ukrajine. Podľa hovorcu RE umožní každému poškodenému nahlásiť škody v nádeji na kompenzáciu. Vzniknúť by mal v Haagu a môžu k nemu pristúpiť všetky členské krajiny RE, no tiež pozorovateľské štáty i iné krajiny.



K registru škôd sa podľa agentúry AP odmietlo pripojiť desať zo 46 členov RE vrátane Maďarska, Turecka a Srbska. Švajčiarsku v tom bránia vlastné právne normy, tvrdia jeho predstavitelia, podľa ktorých by sa aj táto krajina chcela stať signatárom čo najskôr.



"Vyzývam všetky štáty, aby sa k nemu pripojili a aktívne prispievali k jeho vypracovaniu," povedal francúzsky prezident Emmanuel Macron. Apeloval tiež, aby na Ukrajine s podporu Rozvojovej banky RE vznikli centrá pre duševné zdravie na pomoc všetkým, ktorí trpia traumami v dôsledku násilného konfliktu.



"Zadosťučinenie pre obete a ich príbuzných je kľúčové. Je to tiež podmienka mieru a stability v budúcnosti," uviedol o registri poľský prezident Andrzej Duda. Britský premiér Rishi Sunak pripomenul, že ide o jednu z radu medzinárodných iniciatív na vyvodenie zodpovednosti za zločiny na Ukrajine.



Myšlienku medzinárodného registra dokumentujúceho škody počas vojny Ruska na Ukrajine podporilo vlani v novembri v nezáväznej rezolúcii Valné zhromaždenie OSN. Generálna tajomníčka RE Marija Pejčinovičová Buričová tento rok navrhla, aby sa iniciatívy chopila táto organizácia.



"Pridruženým členom" registra sa chcú stať USA, ktoré pred summitom RE ako pozorovateľský krajina avizovali finančnú podporu iniciatívy. Rusko po invázii na Ukrajinu z RE vylúčili. Svetová banka v marci odhadla, že na obnovu Ukrajiny je potrebných 411 miliárd dolárov.