Šéfovia obrany štátov podporujúcich Ukrajinu opäť rokujú na Ramsteine

Ramstein 19. marca (TASR) - Na vojenskej leteckej základni Ramstein v Nemecku sa v utorok začalo v poradí už 20. stretnutie lídrov rezortov obrany z viac ako 50 krajín sveta podporujúcich Ukrajinu vo vojne rozpútanej Ruskom.



Ako informovala britská stanica BBC, podľa ukrajinského ministerstva obrany prioritou Kyjeva na tomto stretnutí je zabezpečenie systémov protivzdušnej obrany a rakiet, ako aj rakiet dlhého doletu.



"Delostrelecké granáty, najmä kalibru 155 mm, moderné systémy elektronického boja a elektronického boja a obrnené vozidlá zostávajú stálym bodom diskusie," doplnilo ukrajinské ministerstvo.



Očakávalo sa, že americký minister obrany Lloyd Austin sa pokúsi ubezpečiť európskych spojencov, že administratíva prezidenta USA Joea Bidena je naďalej odhodlaná podporovať Ukrajinu, aj keď Washingtonu už prakticky došli peniaze na pomoc pre ňu.



"Ukrajinské jednotky čelia drsným podmienkam a ťažkým bojom. A ukrajinskí civilisti znášajú neustály nápor ruských rakiet a iránskych bezpilotných lietadiel. Ale Ukrajina neustúpi a (neustúpia) ani Spojené štáty. Náš dnešný odkaz je teda jasný: Spojené štáty nedovolia Ukrajine prehrať. Táto koalícia nedovolí Ukrajine zlyhať a slobodný svet nedovolí Ukrajine zlyhať," povedal americký minister obrany podľa agentúry AP.



Stretnutie v Ramsteine sa koná týždeň po tom, ako sa predstaviteľom amerického rezortu obrany sa podarilo nájsť a použiť 300 miliónov dolárov v zmluvných úsporách na financovanie nového balíka vojenskej pomoci pre Ukrajinu, pričom stiahli zbrane zo zásob Pentagónu.



Bola to prvá tranža zbraní odoslaných Na Ukrajinu od decembra. Podmienky na bojiskách sú pre Ukrajinu čoraz horšie, pripomenula AP.



Nový americký balík pomoci zahŕňa rakety pre salvový raketový systém HIMARS a delostreleckú muníciu, uviedol pred týždňom poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan. Zdôraznil, že je potrebné, aby americký Kongres schválil ďalšiu pomoc pre Kyjev, pretože poskytnutá munícia vystačí Kyjevu len na krátky čas.



Pomoc Ukrajine blokujú v americkom Kongrese členovia Republikánskej strany. Tvrdia, že USA si už nemôžu dovoliť posielať na Ukrajinu ďalšie miliardy dolárov a že Európa musí byť aktívnejšia.



Okrem priamej vojenskej pomoci je takto ohrozené aj financovanie výcviku ukrajinských vojakov Spojenými štátmi. Americkí vládni úradníci predpokladajú, že financie na tento účel sa vyčerpajú do júna.



Regionálne velenie americkej armády pre Európu a Afriku so sídlom v Nemecku vo fiškálnom roku, ktorý sa skončil vlani 30. septembra, minulo na výcvik a školenie približne dve miliardy dolárov.



K dnešnému dňu bolo vycvičených približne 19.000 ukrajinských vojakov, väčšina z nich na armádnych základniach v Nemecku. Spolu medzinárodná koalícia vyškolila viac ako 129.000 Ukrajincov na viac ako 100 rôznych miestach po celom svete.