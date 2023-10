Lídri ruského parlamentu zvážia zrušenie zákazu jadrových testov

Moskva 6. októbra (TASR) - Čelní predstavitelia ruského parlamentu zvážia zrušenie ratifikácie Zmluvy o úplnom zákaze jadrových skúšok (CTBT). Vyhlásil to v piatok predseda Štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu, Viačeslav Volodin po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin predostrel možnosť obnovenia jadrových skúšok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Situácia vo svete sa zmenila. Washington a Brusel rozpútali proti našej krajine vojnu," uviedol Volodin. "Na ďalšom stretnutí Rady Štátnej dumy budeme určite hovoriť o zrušení ratifikácie Zmluvy o úplnom zákaze jadrových skúšok," dodal.



Obnovenie jadrových skúšok v Rusku či v Spojených štátov by malo mimoriadne destabilizačný vplyv vzhľadom na to, že napätie medzi týmito dvoma krajinami je na najvyššej úrovni od kubánskej krízy v roku 1962, konštatuje Reuters.



Putin pritom vo štvrtok povedal, že nie je potrebné meniť ruskú jadrovú doktrínu, Moskva by však podľa neho mala zvážiť zrušenie ratifikácie CTBT. Pripomenul, že Spojené štáty túto zmluvu síce podpísali, no neratifikovali.



Slová Putina a Volodina podľa Reuters naznačujú, že Rusko zrejme určite zruší ratifikáciu zmluvy, ktorá zakazuje jadrové skúšky všetkým a v každom prostredí.



Rusko zdedilo jadrové zbrane po rozpade Sovietskeho zväzu a má najväčšie zásoby jadrových hlavíc na svete. Putin v súčasnosti kontroluje približne 5889 takýchto hlavíc, v porovnaní s 5244 hlavicami pod kontrolou amerického prezidenta Joea Bidena, píše Reuters s odvolaním sa na Federáciu amerických vedcov (FAS).



Podľa OSN sa v priebehu piatich desaťročí od roku 1945 do prijatia CTBT v roku 1996 uskutočnilo viac než 2000 jadrových skúšok, z toho 1032 v Spojených štátoch a 715 v bývalom Sovietskom zväze. Ten naposledy testoval v roku 1990, USA v roku 1992.



Od prijatia CTBT bolo vykonaných desať nukleárnych testov. Po dva vykonali v roku 1998 India a Pakistan a zvyšných šesť uskutočnila medzi rokmi 2006 až 2017 Severná Kórea, uvádza OSN.



Putin vo februári pozastavil účasť Ruska na zmluve New START z roku 2010 obmedzujúcej počet jadrových zbraní, ktoré môže každá strana rozmiestniť.