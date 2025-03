Lídri ruskej exilovej opozície protestovali v Berlíne

Berlín 2. marca (TASR) - Pod heslom Rusko proti Putinovi sa v sobotu v Berlíne uskutočnil pochod ruskej opozície, ktorým si pripomenuli tretie výročie ruskej invázie na Ukrajinu. Na akciu, ktorú zorganizovala Julija Navaľná, vdova po opozičnom vodcovi Alexejovi Navaľnom, spolu s prominentnými opozičnými politikmi Iľjom Jašinom a Vladimirom Kara-Murzom prišlo okolo 500 ľudí.



Podľa stanice Rádio Sloboda (RFE/RL) sa účastníci protestu zišli na Postupimskom námestí a pochodovali centrom mesta - aj okolo ruského veľvyslanectva - k Brandenburskej bráne.



Ľudia počas pochodu skandovali "Nie vojne!", "Slobodu politickým väzňom!", ale aj "Navaľnyj", pretože presne pred rokom - 1. marca 2024 - ho na moskovskom Borisovskom cintoríne pochovali. Účastníci protestu mali aj plagáty s fotografiami a menami ruských politických väzňov.



Demonštrácia sa konala deň po roztržke medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a prezidentom USA Donaldom Trumpom, ktorý svojho hosťa pred americkými a zahraničnými novinármi obvinil, že sa zahráva s treťou svetovou vojnou a musí pristúpiť na ponúkané pravidlá, lebo "nemá žiadne karty".



Ruský opozičný politik Jašin, ktorý od svojho prepustenia z väzenia žije v exile, na berlínskom zhromaždení označil to, čo sa odohralo v Oválnej pracovni medzi Zelenským a Trumpom, za "hanbu".



"Vojna sa nesmie skončiť zákulisnou dohodou alebo dohodou na spôsob Mníchova, musí sa skončiť spravodlivým mierom, bezpečnostnými zárukami a Putinom za mrežami," povedal Jašin.



Navaľná vo svojom príhovore vyzvala angažovať sa proti vojne na Ukrajine a za zmenu pomerov v Rusku nielen "tu, ale po celom svete."



Podobné pochody prívržencov ruskej opozície sa v sobotu konali aj v ďalších mestách, napr. v Prahe, kde sa v centre mesta zišlo niekoľko desiatok ľudí. V Jerevane sa ľudia s protivojnovými heslami zhromaždili neďaleko ruského veľvyslanectva.



Spravodajský web Moscow Times poukázal na to, že na rozdiel od predchádzajúcej protivojnovej demonštrácie v Berlíne v novembri 2024 bolo na tomto proteste veľa ľudí s oficiálnymi vlajkami Ruskej federácie, ktorú si niektorí opozičníci zvyknú spájať s vojnou a Kremľom. Mnohí im však oponujú s tým, že trikolóra patrí všetkým Rusom - vrátane tých, ktorí sú proti vojne.



"Nerozumiem, prečo by sme mali trikolóru odovzdávať vrahom, agresorom a ničomníkom," povedal známy ruský obhajca ľudských práv Oleg Orlov - jeden zo 16 väzňov, ktorých Rusko v auguste prepustilo v rámci výmeny zajatcov medzi Moskvou a Západom.



Ďalším pozoruhodným aspektom protestu bola účasť asi 20 príslušníkov Ruského dobrovoľníckeho zboru - polovojenskej jednotky, ktorú tvoria prevažne Rusi a ktorá vo vojne rozpútanej Ruskom na Ukrajine bojuje na strane Kyjeva.