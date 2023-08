Lídri sa dohodli na podmienkach budúceho rozšírenia zoskupenia BRICS

Johannesburg 23. augusta (TASR) - Lídri skupiny piatich rozvíjajúcich sa ekonomík BRICS v stredu súhlasili s budúcim rozšírením tohto zoskupenia a prijali podmienky na prijatie nových členov. Oznámila to ministerka zahraničných vecí Juhoafrickej republiky (JAR) Naledi Pandorová. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Predstavitelia BRICS-u podľa šéfky juhoafrického rezortu diplomacie prijali dokument stanovujúci prijímacie kritériá pre štáty, ktoré sa chcú stať členmi tejto skupiny.



Na programe trojdňového summitu BRICS v juhoafrickom Johannesburgu dominovali výzvy na rozšírenie tejto aliancie, ktorú v súčasnosti tvorí Brazília, Rusko, India, Čína a JAR. "Stojíme na hranici rozširovania rodiny BRICS," povedal juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa.



Čína s podporou Ruska a JAR presadzuje prijatie nových členov do aliancie. India je v tejto otázke podľa AFP naopak zdržanlivá pre obavy zo zámerov svojho geopolitického rivala - Číny.



Rusko zase "zúfalo hľadá priateľov a partnerov, takže nie je prekvapujúce, že tak veľmi túži po expanzii," povedal Gustavo de Carvalho z Juhoafrického inštitútu pre medzinárodné záležitosti (SAIIA).



Predstavitelia Juhoafrickej republiky oznámili, že už takmer 20 krajín formálne požiadalo o vstup do BRICS. Členské krajiny tohto spoločenstva uvádzajú, že spoločne tvoria 42 percent svetovej populácie, 30 percent celosvetového územia a 24 percent výkonu svetovej ekonomiky.



BRICS neprijalo žiadnych nových členov od roku 2010, keď sa členom stala JAR. Rozhodnutia sa v tejto aliancii prijímajú na základe konsenzu, dodáva AFP.