Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 3. október 2025Meniny má Stela
< sekcia Zahraničie

Lídri si na summite uťahovali z Trumpovej zámeny Arménska s Albánskom

.
Na snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP

Pred augustovým bilaterálnym summitom s ruským prezidentom Vladimirom Putinom Trump vyhlásil, že „ide do Ruska uzavrieť veľkú dohodu“. Summit sa pritom konal na Aljaške, ktorá je súčasťou USA.

Autor TASR
Kodaň 3. októbra (TASR) - Geografická popletenosť amerického prezidenta Donalda Trumpa bola vo štvrtok terčom posmeškov medzi svetovými lídrami na summite Európskeho politického spoločenstva (EPC). Video z rokovaní zachytáva, ako albánsky premiér Edi Rama vtipkuje s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a azerbajdžanským prezidentom Ilhamom Alijevom o ukončení vzájomného konfliktu, ktorý sa nikdy nezačal. TASR o tom informuje podľa správy magazínu Politico.

„Mal by si sa nám ospravedlniť, pretože si nám neblahoželal k mierovej dohode, ktorú prezident Trump uzavrel medzi Albánskom a Azerbajdžanom,“ povedal Rama Macronovi, čo Alijeva rozosmialo. „Je mi to ľúto,“ odpovedal Macron.

Politico pripomína, že Trump si opakovane pomýlil Arménsko s Albánskom, keď hovoril o svojom mierovom úsilí vyriešiť jeho dlhoročný konflikt s Azerbajdžanom. Podľa denníka The Independent viackrát skomolil aj Azerbajdžan ako „Aberbajdžan“.

„Pre Aberbajdžan to bola veľká vec, ktorá trvala 34, 35 rokov. Albánsko, zamyslite sa nad tým, trvalo to roky, a ja som spoznal hlavy (štátov) a spoznal som ich prostredníctvom obchodu. Trochu som sa s nimi bavil a hovorím: Prečo bojujete?“ uviedol Trump v podcaste novinára Marka Levina.

„Vyriešil som vojny, ktoré boli nevyriešiteľné. Azerbajdžan a Albánsko, trvalo to mnoho, mnoho rokov. Mal som premiérov a prezidentov vo svojej kancelárii,“ povedal Trump v rozhovore pre televíziu Fox News minulý mesiac. Počas oficiálnej návštevy amerického prezidenta v Spojenom kráľovstve po boku britského premiéra Keira Starmera zopakoval, že „vyriešil konflikt medzi Aberbajdžanom a Albánskom“.

Trump v auguste v Bielom dome sprostredkoval podpis mierovej dohody medzi Arménskom a Azerbajdžanom. Označil to za významné diplomatické víťazstvo, čím si podľa vlastných slov vylepšil renomé v súperení o Nobelovu cenu za mier.

Americký prezident viackrát vyhlásil, že od návratu do Bieleho domu ukončil sedem vojen. Agentúra AP to označila za nepravdivé, pretože medzi Srbskom a Kosovom či Egyptom a Etiópiou panuje napätie, ale oficiálne vojnu neviedli.

Magazín Politico pripomína, že zámena Arménska s Albánskom nie je prvým prípadom Trumpovej geografickej popletenosti. V roku 2023 nazval maďarského premiéra Viktora Orbána „lídrom Turecka“ - krajiny na „frontovej línii“ s Ruskom, pričom ani jedna z krajín s ním nesusedí.

Pred augustovým bilaterálnym summitom s ruským prezidentom Vladimirom Putinom Trump vyhlásil, že „ide do Ruska uzavrieť veľkú dohodu“. Summit sa pritom konal na Aljaške, ktorá je súčasťou Spojených štátov.
.

Neprehliadnite

Prezident podpísal novelu ústavy

Festival FESTUM Prešov 2025 spája umenie, priestor a emóciu

DANKO: Ľudia z Matovičovho hnutia ma príjemne prekvapili

KUNDRÁT: Ja som veľmi rada, že sa ešte stále držím v elite