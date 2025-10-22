< sekcia Zahraničie
Lídri štátov EÚ vyzvali na zníženie byrokracie eurobloku
Vyzvali tiež na spustenie iniciatívy na „preskúmanie, zníženie a obmedzenie“ legislatívy s cieľom zvýšiť ekonomickú konkurencieschopnosť EÚ.
Autor TASR
Brusel 22. októbra (TASR) - Lídri 19 členských krajín Európskej únie v liste predsedovi Európskej rady Antóniovi Costovi žiadali „konštantný prísun“ návrhov na zjednodušenie pravidiel eurobloku. Vyzvali tiež na spustenie iniciatívy na „preskúmanie, zníženie a obmedzenie“ legislatívy s cieľom zvýšiť ekonomickú konkurencieschopnosť EÚ. TASR o tom informuje podľa správ agentúry Reuters a portálu Politico.
„Chceme zachovať Európsku úniu pre to, čo predstavuje - slobodu, bezpečnosť a prosperitu. Aby sme to dosiahli, musíme zmeniť jej smerovanie. Nie len trochu, ale zásadne,“ uvádza sa v liste, ktorý podpísali aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, talianska premiérka Giorgia Meloniová a nemecký kancelár Friedrich Merz.
List, ktorý lídri zaslali pred summitom EÚ vo štvrtok v Bruseli, podľa Politico naznačuje, že sa budú usilovať o zintenzívnenie iniciatívy na deregulačný proces Únie s cieľom posilniť ich ekonomiky a upokojiť amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Zjednodušenie je kľúčové pre konkurencieschopnosť,“ poznamenali lídri.
Lídri vyzvali na „systematické preskúmanie všetkých predpisov EÚ s cieľom identifikovať pravidlá, ktoré sú nadbytočné,“ čo si vyžaduje konštantný prísun komplexných návrhov od Európskej komisie počas jej funkčného obdobia.
Okrem iného lídri vyzvali aj na špeciálne stretnutie Európskej rady o konkurencieschopnosti vo februári 2026 a pravidelné oficiálne aktualizácie o pokroku od EK. „Predseda Komisie by mal pravidelne informovať Európsku radu prostredníctvom listu lídrom EÚ pred každým stretnutím Európskej rady, počnúc od decembra 2025,“ dodali.
EÚ zvažuje zákaz etanolu v dezinfekčných prostriedkoch pre obavy z rakoviny
Európska únia (EÚ) zvažuje zaradenie etanolu v biocídnych výrobkoch, akými sú napríklad dezinfekčné prostriedky na ruky, na zoznam nebezpečných látok pre obavy zo zvýšeného rizika tvorby rakoviny. Informáciu v utorok priniesol denník Financial Times (FT), píše TASR na základe správy agentúry Reuters.
Interné odporúčanie od jednej z pracovných skupín Európskej chemickej agentúry (ECHA) z 10. októbra označilo etanol ako toxickú látku, ktorá zvyšuje riziko rakoviny a ťažkostí počas tehotenstva. Podľa skupiny by mal byť preto v čistiacich a dezinfekčných prostriedkoch nahradený, napísalo FT.
Výbor ECHA pre biocídne výrobky by mal zasadnúť a prerokovať správu skupiny medzi 25. a 27. novembrom. Európska chemická agentúra pre Reuters uviedla, že v súčasnosti dôsledky etanolu v biocídnych výrobkoch skúma a pokiaľ odborná komisia dospeje k záveru, že etanol môže prispievať k tvorbe rakoviny alebo poškodzovať ľudské reprodukčné zdravie, odporučí jeho nahradenie v niektorých výrobkoch.
Agentúra dodala, že dôsledky etanolu stále len skúma a neboli dosiaľ prijaté žiadne závery. Konečné rozhodnutie prijme Európska komisia na základe vedeckých odporúčaní. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) však klasifikuje etanol i izopropylalkohol ako bezpečné látky na hygienu rúk.
