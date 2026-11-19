< sekcia Zahraničie
Lídri štátov koalície ochotných opätovne potvrdili podporu Ukrajiny
Spojenci Ukrajiny chcú spolu s Kyjevom a Washingtonom pracovať na mierových rokovaniach s Ruskom ako tím, vyhlásil vo štvrtok nemecký kancelár Friedrich Merz po rokovaní koalície ochotných.
Autor TASR,aktualizované
Berlín 19. novembra (TASR) - Lídri štátov zoskupenia koalícia ochotných po štvrtkovom rokovaní v Berlíne opätovne potvrdili svoju podporu Ukrajiny. Na stretnutí sa zúčastnili delegácie z desiatok krajín, americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, píše TASR na základe správ agentúry AFP.
Spojenci Ukrajiny chcú spolu s Kyjevom a Washingtonom pracovať na mierových rokovaniach s Ruskom ako tím, vyhlásil vo štvrtok nemecký kancelár Friedrich Merz po rokovaní koalície ochotných. „Jaltský formát“ podľa neho nemôže na Ukrajine priniesť mier. Stretnutie prezidentov USA, Číny a Ruska bolo tiež podľa jeho slov skôr príležitosťou spraviť si fotografie.
„Ako koalícia ochotných sme dnes spoločne dali jasne najavo, že vítame krok Spojených štátov iniciovať nové rokovania s Ruskom,“ vyhlásil Merz po stretnutí. „Chceme sa do týchto rokovaní zapojiť. Chceme to robiť ako tím s Kyjevom a Washingtonom,“ doplnil.
Štvrtkovému rokovaniu koalície ochotných v Berlíne predsedali lídri Nemecka, Francúzska a Spojeného kráľovstva. Merz na ňom dal každému účastníkovi kus Berlínskeho múru s tým, že táto stavba priniesla „útlak, neistotu a nedostatok mieru“. „Presne to Jalta predstavovala,“ dodal.
K sprostredkovaným rokovaniam medzi Ruskom a Ukrajinou kancelár uviedol, že sa uskutočnia „čoskoro“. O mieste ich konania sa zatiaľ nerozhodlo, no možnosťou sú opäť Spojené arabské emiráty.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron po rokovaní zasa vyzval lídrov koalície, aby urobili maximum pre dodanie systémov protivzdušnej obrany, ktoré Ukrajina potrebuje. Vyzval ich tiež, aby znovu otvorili otázku jej členstva v NATO.
„Vzhľadom na maximalistickú povahu ruského postoja si myslím, že musíme znovu otvoriť otázku vstupu Ukrajiny do NATO,“ vyhlásil Macron v Berlíne. „Každý, kto má kapacitu poskytnúť prostriedky na obranu a ochranu ukrajinských občanov, tak musí urobiť teraz,“ dodal.
Britský premiér Andy Burnham po rokovaní vyhlásil, že Európa bude stáť po boku Ukrajiny, „kým to bude potrebné“. „Dúfam, že toto posolstvo bude v Moskve veľmi jasne počuť. Kým bude treba, budeme stáť po boku Ukrajiny a nebudeme váhať,“ povedal Burnham novinárom.
Poľský premiér Donald Tusk po rokovaní uviedol, že prezident USA Donald Trump je optimistický v prípade ochoty ruského prezidenta Vladimira Putina ukončiť vojnu. Ostatní účastníci sa ale k nej podľa poľského premiéra stavali obozretnejšie.
Tusk poznamenal, že Trumpova viera v Putinove dobré úmysly „sa zdá byť neochvejná“, aj napriek tomu, že „zatiaľ neexistujú žiadne fakty, ktoré by ju podporovali“. „Bolo by dobré... keby Rusko eventuálne dokázalo, že je pripravené zapojiť sa do serióznych mierových rozhovorov,“ dodal.
Formát E5, ktorý sa za Európu zúčastni na rokovaniach s Ruskom a Ukrajinou, by mal mať podľa talianskej premiérky Giorgie Meloniovej jasný mandát. Malo by sa preto definovať „čo žiadame, čo ponúkame a čo nikdy neprijmeme“.
„Neprichádzame s prázdnymi rukami. Táto koalícia pracuje na bezpečnostných zárukách vrátane záväzku inšpirovaného článkom 5 NATO, ktorý navrhlo Taliansko,“ vysvetlila s tým, že tento „model je teraz na rokovacom stole“.
Spojenci Ukrajiny chcú spolu s Kyjevom a Washingtonom pracovať na mierových rokovaniach s Ruskom ako tím, vyhlásil vo štvrtok nemecký kancelár Friedrich Merz po rokovaní koalície ochotných. „Jaltský formát“ podľa neho nemôže na Ukrajine priniesť mier. Stretnutie prezidentov USA, Číny a Ruska bolo tiež podľa jeho slov skôr príležitosťou spraviť si fotografie.
„Ako koalícia ochotných sme dnes spoločne dali jasne najavo, že vítame krok Spojených štátov iniciovať nové rokovania s Ruskom,“ vyhlásil Merz po stretnutí. „Chceme sa do týchto rokovaní zapojiť. Chceme to robiť ako tím s Kyjevom a Washingtonom,“ doplnil.
Štvrtkovému rokovaniu koalície ochotných v Berlíne predsedali lídri Nemecka, Francúzska a Spojeného kráľovstva. Merz na ňom dal každému účastníkovi kus Berlínskeho múru s tým, že táto stavba priniesla „útlak, neistotu a nedostatok mieru“. „Presne to Jalta predstavovala,“ dodal.
K sprostredkovaným rokovaniam medzi Ruskom a Ukrajinou kancelár uviedol, že sa uskutočnia „čoskoro“. O mieste ich konania sa zatiaľ nerozhodlo, no možnosťou sú opäť Spojené arabské emiráty.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron po rokovaní zasa vyzval lídrov koalície, aby urobili maximum pre dodanie systémov protivzdušnej obrany, ktoré Ukrajina potrebuje. Vyzval ich tiež, aby znovu otvorili otázku jej členstva v NATO.
„Vzhľadom na maximalistickú povahu ruského postoja si myslím, že musíme znovu otvoriť otázku vstupu Ukrajiny do NATO,“ vyhlásil Macron v Berlíne. „Každý, kto má kapacitu poskytnúť prostriedky na obranu a ochranu ukrajinských občanov, tak musí urobiť teraz,“ dodal.
Britský premiér Andy Burnham po rokovaní vyhlásil, že Európa bude stáť po boku Ukrajiny, „kým to bude potrebné“. „Dúfam, že toto posolstvo bude v Moskve veľmi jasne počuť. Kým bude treba, budeme stáť po boku Ukrajiny a nebudeme váhať,“ povedal Burnham novinárom.
Poľský premiér Donald Tusk po rokovaní uviedol, že prezident USA Donald Trump je optimistický v prípade ochoty ruského prezidenta Vladimira Putina ukončiť vojnu. Ostatní účastníci sa ale k nej podľa poľského premiéra stavali obozretnejšie.
Tusk poznamenal, že Trumpova viera v Putinove dobré úmysly „sa zdá byť neochvejná“, aj napriek tomu, že „zatiaľ neexistujú žiadne fakty, ktoré by ju podporovali“. „Bolo by dobré... keby Rusko eventuálne dokázalo, že je pripravené zapojiť sa do serióznych mierových rozhovorov,“ dodal.
Formát E5, ktorý sa za Európu zúčastni na rokovaniach s Ruskom a Ukrajinou, by mal mať podľa talianskej premiérky Giorgie Meloniovej jasný mandát. Malo by sa preto definovať „čo žiadame, čo ponúkame a čo nikdy neprijmeme“.
„Neprichádzame s prázdnymi rukami. Táto koalícia pracuje na bezpečnostných zárukách vrátane záväzku inšpirovaného článkom 5 NATO, ktorý navrhlo Taliansko,“ vysvetlila s tým, že tento „model je teraz na rokovacom stole“.