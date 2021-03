Lídri troch inštitúcií EÚ podpíšu vyhlásenie

Brusel 5. marca (TASR) - Európsky parlament (EP) v piatok potvrdil, že na budúci týždeň v stredu (10.3) najvyšší predstavitelia EP, Rady EÚ a Európskej komisie podpíšu spoločné vyhlásenie o Konferencii o budúcnosti Európy.



Predstavitelia sa vo vyhlásení podľa EP chcú zaviazať vypočuť hlasy občanov počas diskusie o budúcnosti EÚ. Konferencia má trvať dva roky a za jej riadenie budú zodpovedať lídri všetkých troch hlavných európskych inštitúcií.



Konferencia mala podľa pôvodných plánov začať 9. mája 2020 v chorvátskom Dubrovniku, čo však prekazila pandémia koronavírusu. Jej odklad bol spôsobený aj nezhodami medzi inštitúciami a štátmi EÚ o to, kto by mal podujatiu predsedať. V hre bolo viacero mien európskych štátnikov či eurokomisárov, pričom najmä liberáli v EP tlačili na to, aby konferencii šéfoval belgický expremiér a bývalý líder liberálnej skupiny Guy Verhofstadt. Ten však nemal dostatok politickej podpory a bol vnímaný tiež ako zanietený eurofederalista.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)