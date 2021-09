Lídri troch nórskych politických strán začali povolebné konzulácie

Oslo 23. septembra (TASR) - Predseda nórskej Strany práce (A/Ap) Jonas Gahr Störe začal vo štvrtok rozhovory o zostavení novej vlády s oboma potenciálnymi koaličnými partnermi. V letovisku neďaleko Osla sa stretol s vedúcimi činiteľmi agrárnej Strany stredu (Sp) a Strany socialistickej ľavice (SV), informovala agentúra DPA.



"Očakávam, že využijem čas dobre a prejdem rovno k veci," uviedol Störe novinárom vo štvrtok ráno po príchode do hotela.



Predpokladá sa, že ide o prvé spoločné stretnutie vodcov týchto troch víťazných politických strán od septembrových parlamentných volieb. V uplynulom týždni Störe s oboma lídrami absolvoval individuálne stretnutia, píše agentúra Reuters.



Očakáva sa, že Störe sa s najväčšou pravdepodobnosťou stane ďalším predsedom vlády Nórska, na ktorej čele osem rokov stála konzervatívna premiérka Erna Solbergová.



Strana práce získala vo voľbách, ktoré sa v tejto škandinávskej krajine konali 13. septembra, spoločne so svojimi spojencami Sp a SV dovedna 89 z celkovo 169 kresiel v jednokomorovom parlamente (Storting). Budúca vládna koalícia by tak získala pohodlnú väčšinu v parlamente.



Podľa DPA však rokovania s oboma politickými subjektmi nebudú jednoduché: strana Sp, ktorá sa primárne hlási k záujmom vidieckeho obyvateľstva, má na mnohé politické otázky odlišné názory než strana SV, ktorá sa výrazne angažuje v otázkach klímy.



Ako pripomenula DPA, tieto tri strany už zostavili vládu v rokoch 2005–2013 s vtedajším premiérom a súčasným generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom.