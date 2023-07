Lídri Turecka a Švédska budú rokovať o švédskej žiadosti o NATO

Brusel 6. júla (TASR) - Lídri Turecka a Švédska sa stretnú v pondelok, krátko pred začiatkom summitu Severoatlantickej aliancie vo Vilniuse, aby sa pokúsili dohodnúť na schválení vstupu Švédska do NATO, ktorý Ankara naďalej blokuje. Vo štvrtok to uviedol generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.



"Je celkom možné, že pozitívne rozhodnutie bude prijaté na budúcotýždňovom summite," povedal Stoltenberg po rozhovoroch so švédskym ministrom zahraničných vecí Tobiasom Billströmom a šéfom tureckej diplomacie Hakanom Fidanom v Bruseli.



Šéf NATO tvrdí, že schválenie žiadosti Švédska o vstup do NATO do summitu vo Vilniuse, ktorý sa bude konať 11. a 12. júla, je jeho hlavnou ambíciou. Vstup nového člena si vyžaduje súhlas všetkých členských krajín NATO. Švédsku žiadosť zatiaľ neratifikovalo ani Maďarsko.



Billström povedal, že dúfa v prelom v tejto záležitosti, no zdôraznil, že je to na rozhodnutí Turecka. "Veríme, že z nášho pohľadu sme splnili všetky naše záväzky," dodal.



Turecko viackrát kritizovalo, že Švédsko poskytuje útočisko členom skupín, ktoré Ankara považuje za teroristické. Štokholm preto nedávno prijal nový protiteroristický zákon, čím podľa Billströma splnil záväzky vyplývajúce z dohody s Tureckom podpísanej vlani v Madride.



Na základe tejto legislatívy zadržali vo Švédsku vo štvrtok tureckého občana za pokus o financovanie Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorú Turecko považuje za teroristickú organizáciu.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan však pokračuje v kritike Švédska. Rozhneval ho najmä minulotýždňový protest spojený s pálením Koránu pred mešitou v centre Štokholmu.



Švédsky minister spravodlivosti Gunnar Strömmer vo štvrtok pre denník Aftonbladet povedal, že jeho krajina zvažuje zákonom zakázať pálenie koránu alebo iných posvätných kníh.



Švédsko spolu so susedným Fínskom upustilo od svojej dlhoročnej vojenskej neutrality po tom, čo Rusko vlani vo februári zaútočilo na Ukrajinu. Obe krajiny následne signalizovali svoj zámer vstúpiť do NATO. Fínsko do Aliancie vstúpilo začiatkom apríla tohto roka a stalo sa jej 31. členskou krajinou.