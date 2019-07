Lídri západného Balkánu a EÚ sa stretli na summite v Poznani

Politické rozhodnutie o ďalšom rozšírení Únie je podľa Dudu obzvlášť dôležité v období nadchádzajúceho brexitu.

Poznaň 5. júla (TASR) - Európska únia by mala ponúknúť krajinám západného Balkánu jasnú perspektívu členstva v EÚ. Na úvod piatkového summitu lídrov západného Balkánu a EÚ v Poznani to vyhlásil poľský prezident Andrzej Duda, informovala agentúra DPA.



Podľa Dudu perspektíva členstva štátov tohto regiónu v EÚ zamedzí jeho destabilizácii a dokáže životaschopnosť celého európskeho projektu.



Poľský prezident v tejto súvislosti kritizoval váhanie EÚ so začatím prístupových rozhovorov s Albánskom a Severným Macedónskom. Oba štáty podľa neho realizovali náročné reformy, aby zvýšili svoje šance na vstup do EÚ.



"EÚ ako spoločenstvo by malo ukázať, že európsky projekt je živý, atraktívny, že má reálnu budúcnosť a že existujú krajiny, ktoré chcú do nej vstúpiť," vyhlásil Duda.



Politické rozhodnutie o ďalšom rozšírení Únie je podľa Dudu obzvlášť dôležité v období nadchádzajúceho brexitu.



Podujatia poznanského summitu prebiehali už od stredy a jeho program završuje piatkový summit lídrov. Zúčastňujú sa na ňom aj nemecká kancelárka Angela Merkelová, britská premiérka Theresa Mayová, francúzsky premiér Édouard Phillipe a poľský premiér Mateusz Morawiecki.



Na piatkových rozhovoroch sa má okrem iného hovoriť o termíne začiatku prístupových rozhovorov s Albánskom a Severným Macedónskom.



Na júnovej schôdzke ministrov zahraničných vecí EÚ bolo rozhodnutie o začatí rozhovorov s oboma krajinami odložené. Rakúsky minister zahraničných vecí Alexander Schallenberg sa následne vyjadril, že príslušné "zásadné" rozhodnutie by malo padnúť až v októbri.