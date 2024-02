Lídri západného Balkánu sľúbili urýchlenie reforiem na rozšírenie EÚ

Tirana 29. februára (TASR) – Lídri krajín západného Balkánu prisľúbili vo štvrtok urýchlenie regionálnej spolupráce, ktorá umožní lepšie využívanie nového plánu finančnej pomoci zo strany Európskej únie. Plán má krajinám pomôcť urýchliť získanie členstva v EÚ. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Brusel plánuje balkánskym štátom poslať počas nasledujúcich troch rokov finančnú pomoc vo výške šesť miliárd eur, ktoré im počas desiatich rokov majú pomôcť zdvojnásobiť ekonomiku v snahe urýchliť ich pripojenie k spoločenstvu. Poskytnutie finančnej pomoci je však podmienené prijatím reforiem, ktoré ekonomiky krajín priblížia k pravidlám vyžadovaným Úniou.



Balkánski lídri plán privítali, výzvou je však implementácia reforiem.



Albánsko, Bosna, Čierna Hora, Kosovo, Severné Macedónsko a Srbsko sa nachádzajú v rôznych fázach žiadosti o členstvo, ich obyvatelia sú však frustrovaní pomalým postupom prístupového procesu. Posledným štátom z tohto regiónu, ktorý sa stal členom EÚ, bolo v roku 2013 Chorvátsko.



Komisár EÚ pre politiku susedstva a rozšírenie Olivér Várhelyi vyhlásil, že Európska komisia (EK) chce čas implementácie nového ambiciózneho plánu okresať na polovicu.



Várhelyi pre médiá uviedol, že západobalkánske krajiny pre tento rok súhlasili s prijatím konkrétnych krokov, napríklad so zjednotením svojich finančných predpisov. Albánsky premiér Edi Rama vyhlásil, že bankové poplatky sú v regióne šesťnásobne vyššie ako inde a že nové pravidlá by dokázali ušetriť pol miliardy eur.



Šestica krajín tiež prisľúbila prispôsobenie colných predpisov a vytvorenie spoločných hraničných kontrol. Zároveň si dali za cieľ spustiť spoločné výskumné a vývojové priemyselné centrá a inštalovať bezplatné bezdrôtové siete na verejných priestranstvách.



"Realizácia tohto plánu si však vyžaduje, aby región napredoval, a to znamená vykonať reformy, ktoré sú potrebné, aby tento plán fungoval," dodal Varhélyi.



Albánsky premiér označil nový plán rozvoja za "skutočne motivujúci výsledok priateľskej a otvorenej výmeny názorov".