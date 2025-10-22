< sekcia Zahraničie
Lídri západného Balkánu v Londýne rokovali o migrácii a bezpečnosti
Londýn 22. októbra (TASR) — Lídri šiestich krajín západného Balkánu v stredu v Londýne rokovali s britskými a európskymi predstaviteľmi o migrácii, bezpečnosti a hospodárskom raste v regióne. TASR o tom píše podľa agentúry AP.
Britský premiér Keir Starmer predsedom vlád Albánska, Bosny, Kosova, Čiernej Hory, Severného Macedónska a Srbska povedal, že ich región je „skúšobným miestom Európy, kde je bezpečnosť nášho kontinentu podrobená skúške“. Svoj vplyv v tomto regióne sa snaží uplatniť Rusko.
Na jednodňovom summite vo vládnom sídle Lancaster House sa zúčastnili aj šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová, nemecký kancelár Friedrich Merz a diplomati niekoľkých ďalších európskych krajín. Ide o súčasť Berlínskeho procesu, ktorý v roku 2014 odštartovalo Nemecko s cieľom podporiť krajiny juhovýchodnej Európy v úsilí o členstvo v EÚ.
Chorvátsko je jedinou krajinou západného Balkánu v EÚ, do ktorej vstúpilo v roku 2013. Pokrok ostatných krajín sa zastavil v rôznych fázach prístupových rokovaní. V posledných rokoch sa vystupňovalo napätie medzi Srbskom a jeho bývalou provinciou Kosovo. Jeho nezávislosť neuznáva Belehrad ani niekoľko krajín EÚ vrátane Slovenska.
Otvorenosť EÚ prijímať nových členov sa zvýšila po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022. Existujú obavy, že vojna na Ukrajine a prehlbujúca sa konfrontácia Ruska so Západom by sa mohli preniesť do regiónu, ktorý je stále poznačený vlastnými historickými konfliktmi.
Británia v roku 2020 opustila EÚ, ale Starmerova stredoľavá vláda dúfa, že v rámci súčasného procesu dosiahne pokrok pri boji proti obchodu s drogami, obmedzí zasahovanie Moskvy do regiónu a neoprávnenú migráciu na svoje územie. Podľa Londýna týmto regiónom prešla štvrtina migrantov, ktorí sa do Spojeného kráľovstva dostali na malých člnoch cez Lamanšský prieliv.
„Cez západný Balkán vedie zločinecká trasa, ktorá privádza nelegálnych migrantov do Spojeného kráľovstva, a sme odhodlaní ju zastaviť spoluprácou s európskymi partnermi,“ povedal Starmer.
Británia v stredu uvalila sankcie na niekoľko balkánskych zločineckých gangov a finančných subjektov pre podozrenia, že uľahčujú pašovanie ľudí.
