Lídrom európskych socialistov v eurovoľbách bude Timmermans

Maroš Šefčovič v správe pre TASR potvrdil, že v liste, ktorý zaslal predsedovi PES Sergejovi Staniševovi, sa rozhodol podporiť kandidatúru Fransa Timmermansa na pozíciu hlavného volebného lídra PES.

Brusel 5. novembra (TASR) - Lídrom Strany európskych socialistov (PES) vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) s možnosťou uchádzať sa o post predsedu Európskej komisie bude súčasný prvý podpredseda exekutívy EÚ Frans Timmermans. Túto informáciu v pondelok potvrdil slovenský eurokomisár a podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič.



Európski socialisti sa netajili plánmi dohodnúť sa na jednom z dvoch mien, ktoré boli v hre o post volebného lídra, už pred kongresom PES, ktorý sa koncom tohto mesiaca uskutoční v Lisabone. Pondelňajším rozhodnutím dokonca o dva dni predbehli Európsku ľudovú stranu (EPP), ktorá svojho volebného lídra (tzv. Spitzenkandidat) vyberie v stredu 7. novembra na zjazde delegátov EPP v Helsinkách.



"Prvý podpredseda Európskej komisie, pochádzajúci z Holandska, tak zostáva jej jediným kandidátom, pričom hlasovanie PES o jeho potvrdení v danej pozícii bude 30. novembra," spresnil.



Slovenský eurokomisár vo svojom liste zdôraznil, že budúcoročné voľby do Európskeho parlamentu budú zlomové pre podobu a ďalšie smerovanie Európskej únie. Preto - v snahe "posilniť jednotu v Strane európskych socialistov a investovať jej energiu do prípravy silnej, účinnej kampane" - sa rozhodol podporiť kandidatúru Timmermansa na pozíciu hlavného volebného lídra tejto politickej rodiny.



Podľa dohody, ktorá sa zrodila vo vnútri tábora eurosocialistov, Šefčovič bude zásadne ovplyvňovať volebný program PES a rozšíri ho o nové témy.



"Nielen ako politikovi a diplomatovi, ale aj ako športovcovi mi je blízka tímová spolupráca a viem uprednostniť spoločný záujem a spoločné ciele nad osobnými. Absolvovali sme viacero diskusií v rámci PES a zhodujeme sa, že energiu nechceme strácať na vnútorné procesy či súťaženie, ale na prípravu silnej kampane s využitím potenciálu nás oboch," opísal Šefčovič situáciu, ktorá urobila z Timmermansa hlavného volebného lídra a jeho určila do polohy hlavného koordinátora pre programové priority.



Šefčovič vo svojom liste pre Staniševa a vo vyjadrení pre médiá uviedol, že na vstup do kampane ho motivovala snaha ovplyvniť spoločný program a presadiť v ňom strategické témy, ktoré sú životne dôležité pre Úniu a pre ľudí, ale ktoré sa doteraz dostatočne nediskutovali. Spomenul strategický pohľad na priemyselnú politiku, medzinárodný obchod, štátnu pomoc či na prípravu mladých ľudí v ére globalizácie, digitalizácie a automatizácie.



"Som presvedčený, že tento strategický pohľad a modernizácia našich ekonomík je alfa a omega toho, či bude toto storočie európske, americké alebo čínske," upozornil. Dodal, že v vo vnútri PES tieto myšlienky zarezonovali a je tu silný dopyt po tom, aby s nimi ďalej pracoval; aj preto mu bola zverená úloha koordinátora prípravy programových priorít socialistov pre budúcoročné európske voľby.