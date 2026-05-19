Lídrom hnutia Hamas v Pásme Gazy by sa mal stať Muhammad Awda
Rijád/Jeruzalem 19. mája (TASR) - Za nástupcu Izaddína Haddáda na poste lídra palestínskeho radikálneho hnutia Hamas v Pásme Gazy a veliteľa jeho vojenského krídla bol vybraný doterajší šéf spravodajskej služby hnutia Hamas Muhammad Awda. S odvolaním sa na saudskoarabský denník aš-Šark al-Awsat o tom v pondelok informoval spravodajský web The Times of Israel (TOI), píše TASR.
Awda, ktorý počas útokov kománd palestínskych radikálov a juh Izraela zo 7. októbra 2023 viedol vojenskú rozviedku vojenského krídla Hamasu - Brigád Izaddína Kasáma -, mal podľa saudskoarabského média k Haddádovi blízko. Spolupracoval s ním na „obnovení organizačnej štruktúry“ Hamasu po zabití jeho bývalých vodcov Muhammada Dajfa a Muhammada Sinwára.
Saudskoarabský denník s odvolaním sa na zdroj oboznámený s okolnosťami kauzy uvádza, že Awdu pôvodne oslovili, aby prevzal vedenie Brigád Izaddína Kasáma po zabití Sinwára v máji minulého roka. Túto ponuku však odmietol.
Podľa denníka mal Awda za úlohu zhromažďovať spravodajské informácie o základniach izraelskej armády pri hranici s Pásmom Gazy a o slabých miestach divízie Gaza pred útokmi zo 7. októbra.
Awdovo vymenovanie prichádza v čase, keď sa Hamas pokúša reorganizovať svoje veliteľské štruktúry po tom, čo izraelská armáda postupne eliminovala niekoľko kľúčových postáv v jeho vojenskom aparáte.
Izrael už mesiace vedie cielenú kampaň proti politickému a vojenskému vedeniu Hamasu, pričom opakuje, že jeho zámerom je natrvalo zlikvidovať operačné schopnosti tejto organizácie zodpovednej za masaker na juhu Izraela zo 7. októbra 2023.
