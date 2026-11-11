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Lídrom republikánov v Senáte USA zostane John Thune
Časť republikánskych senátorov žiadala odloženie hlasovania o lídrovi menšiny v hornej komore, aby strana mala viac času vyhodnotiť príčiny volebnej porážky.
Autor TASR
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Washington 10. novembra (TASR) - Lídrom republikánov v Senáte USA zostane John Thune, šéf ich doterajšej väčšiny, o ktorú strana prišla v minulotýždňových kongresových voľbách. Senátora za štát Južná Dakota si republikáni v utorok podľa očakávaní opätovne zvolili v tajnom hlasovaní, v ktorom nemal žiadneho protikandidáta. Informovala o tom agentúra AP.
Časť republikánskych senátorov žiadala odloženie hlasovania o lídrovi menšiny v hornej komore, aby strana mala viac času vyhodnotiť príčiny volebnej porážky. Zasadnutie za zatvorenými dverami opustili hneď potom, ako sa ich kolegovia rozhodli v hlasovaní pokračovať.
Thune podľa AP venoval veľkú časť uplynulých dvoch rokov snahe nájsť spôsob, ako vychádzať s prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý sa často dostával do sporov so Senátom. Hoci väčšinu Trumpových krokov podporil, odmietol napríklad meniť pravidlá fungovania Senátu tak, aby bolo možné presadiť legislatívu, ktorá by od všetkých voličov vyžadovala preukázanie občianstva. Tento jeho postoj Trumpa frustroval a rozhneval niektorých predstaviteľov prezidentovho politického tábora.
Trump však v októbri pozval Thuna aj s jeho rodinou do Bieleho domu a v pondelok o ňom vyhlásil, že je to „veľmi slušný človek“.
Niektorí republikáni v utorok naznačovali, že vo vedení strany v Senáte je po drvivej volebnej porážke potrebné urobiť zmeny. Ini zase Thuna obhajovali a tvrdili, že on nebol problémom. Republikáni prišli v Senáte o najmenej sedem kresiel. Medzičasom sa naďalej čaká na výsledky z Aljašky a Mississippi.
Na základe predbežných odhadov demokrati získali vo voľbách do Kongresu USA približne 260 mandátov, čo predstavuje ich najsilnejšiu väčšinu za posledných 35 rokov.
Časť republikánskych senátorov žiadala odloženie hlasovania o lídrovi menšiny v hornej komore, aby strana mala viac času vyhodnotiť príčiny volebnej porážky. Zasadnutie za zatvorenými dverami opustili hneď potom, ako sa ich kolegovia rozhodli v hlasovaní pokračovať.
Thune podľa AP venoval veľkú časť uplynulých dvoch rokov snahe nájsť spôsob, ako vychádzať s prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý sa často dostával do sporov so Senátom. Hoci väčšinu Trumpových krokov podporil, odmietol napríklad meniť pravidlá fungovania Senátu tak, aby bolo možné presadiť legislatívu, ktorá by od všetkých voličov vyžadovala preukázanie občianstva. Tento jeho postoj Trumpa frustroval a rozhneval niektorých predstaviteľov prezidentovho politického tábora.
Trump však v októbri pozval Thuna aj s jeho rodinou do Bieleho domu a v pondelok o ňom vyhlásil, že je to „veľmi slušný človek“.
Niektorí republikáni v utorok naznačovali, že vo vedení strany v Senáte je po drvivej volebnej porážke potrebné urobiť zmeny. Ini zase Thuna obhajovali a tvrdili, že on nebol problémom. Republikáni prišli v Senáte o najmenej sedem kresiel. Medzičasom sa naďalej čaká na výsledky z Aljašky a Mississippi.
Na základe predbežných odhadov demokrati získali vo voľbách do Kongresu USA približne 260 mandátov, čo predstavuje ich najsilnejšiu väčšinu za posledných 35 rokov.