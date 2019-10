Lídrovi hongkonských aktivistov nepovolili kandidovať vo voľbách

Hongkong 29. októbra (TASR) - Známy hongkonský prodemokratický aktivista Chuang Č'-feng (Joshua Wong) v utorok oznámil, že mu nepovolili kandidovať v miestnych voľbách, ktoré sa majú konať v novembri. Informovala o tom agentúra AFP.



"Dôrazne vládu odsudzujem za vykonanie politického lustrovania a cenzúry, čím ma zbavuje mojich politických práv," napísal 22-ročný líder protestov na Facebooku.



Wong uviedol, že volebná komisia ho diskvalifikovala z účasti na novembrových voľbách do miestnej rady po tom, ako jeho kandidatúru označila za "neplatnú".



Hovorca vlády v reakcii na otázky médií uviedol, že Wongova kandidatúra bola vyhlásená za neplatnú, pretože aktivista podporuje právo Hongkongu na "sebaurčenie", čo je v rozpore s mestskou legislatívou.



Masové protesty, na ktorých často dochádza k násilným zrážkam demonštrantov s políciou, sa v Hongkongu začali 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali hlavnú správkyňu Hongkongu Carrie Lamovú, aby jej vláda stiahla sporný zákon o extradícii.



Hongkonské úrady 23. októbra oficiálne stiahli tento nepopulárny zákon, ktorý by umožňoval vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny.



Stiahnutie zákona oznámila Lamová 4. septembra. Demonštrantom to však nestačí a medzičasom začali požadovať aj Lamovej odstúpenie, nezávislé vyšetrovanie neprimeraného násilia zo strany polície na protestoch, prepustenie zatknutých osôb, zrušenie obvinenia zo "vzbury", ako aj politické reformy a skutočne slobodné voľby.



Obyvatelia Hongkongu protestujú aj proti zasahovaniu Číny do osobitného štatútu Hongkongu, ktorý sa riadi heslom "jedna krajina, dva systémy". Tento systém bol zavedený v roku 1997 po tom, ako sa bývalá britská kolónia dostala späť pod vládu Číny.