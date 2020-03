Lieberman súhlasí so zákonom zabraňujúcim Netanjahuovi vytvoriť vládu

Jeruzalem 5. marca (TASR) – Krajne pravicová sekulárna strana Izrael, náš domov (Jisrael bejtejnu) vedená Avigdorom Liebermanom súhlasí s návrhom na obmedzenie počtu funkčných období predsedu vlády na dve. Podporuje aj snahy o prijatie zákona, ktorý by obvinenému politikovi zakazoval zostavovať vládu. Na základe vyhlásenia Liebermanovej strany o tom vo štvrtok informoval spravodajský portál i24news.



Portál pripomenul, že ak by bol takýto zákon schválený, zabránilo by to úradujúcemu premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi, aby zostavoval a viedol vládu, keďže je v troch rôznych kauzách obvinený z korupcie, sprenevery a porušenia dôvery.



Lieberman informoval, že jeho strana podporuje snahy o rýchle vypracovanie a schválenie oboch návrhov zákona.



Zo sčítania 99 percent hlasovacích lístkov odovzdaných v pondelok v predčasných voľbách do izraelského Knesete vyplýva, že pravicový blok vedený Netanjahuovou stranou jednota (Likud) získa 58 mandátov. Centristi vedení koalíciou Modrá a biela (Kachol lavan) by spolu s koalíciou strán izraelských Arabov mohli mať 55 hlasov.



Ak by sa Liebermanova strana so svojimi siedmimi poslancami pripojila k centristicko-ľavicovému bloku a arabskému Spoločnému zoznamu, návrh zákona týkajúci sa Netanjahua a jeho plánov na zostavovanie vlády by mal zaistenú väčšinu hlasov.



S iniciatívou prijať takýto návrh zákona prišiel šéf Modrej a bielej Benny Ganc, Netanjahuov veľký súper vo voľbách. Netanjahu ho v stredu za túto iniciatívu ostro kritizoval, pričom vyhlásil, že "Gancovo rozhodnutie podkopáva základné zákony demokracie a je v rozpore s vôľou voličov."



Netanjahua vlani v novembri izraelský generálny prokurátor obžaloval z podvodu, porušenia dôvery a úplatkárstva v troch rôznych kauzách. Premiér poprel akékoľvek pochybenie a obvinenia proti svojej osobe označil za "pokus o prevrat". Začiatkom januára však Netanjahu požiadal parlament, aby mu udelil imunitu.



Súdny proces s ním sa začne 17. marca v Jeruzaleme.