Liek aripiprazol zvyšuje riziko závislosti od hazardných hier

Londýn 27. marca (TASR) - Bežné antipsychotikum – liek aripiprazol – pacientom pomáha pri liečbe depresie, bipolárnej poruchy, psychózy a schizofrénie. Zároveň však zvyšuje riziko závislosti od hazardných hier a na to treba pacientov vždy upozorniť. TASR o tom informuje podľa správy britského denníka The Guardian.



Britská Národná klinika problémového hazardu zaznamenala rastúci počet pacientov, u ktorých sa po užívaní aripiprazolu vyvinula závislosť od hazardných hier. Niektorí v dôsledku toho prišli o obrovské sumy peňazí.



V tomto smere je potrebné zvýšiť informovanosť, uviedla psychiatrička Henrietta Bowden-Jonesová, ktorá kliniku vedie. Mnohí praktickí lekári, ktorí liek predpisujú, pacientov pred rizikom nevarovali a tímy duševného zdravia nedokázali monitorovať, či sa u ľudí nevyvíja závislosť.



"Toto nie je len taký hocijaký vedľajší účinok – môžu stratiť vlastný domov. Neustále vidíme, že o tom nevie dosť ľudí. Nedávno som prednášala psychiatrom a veľmi veľká časť o tom nikdy nepočula," povedala. "Je potrebné urobiť viac proti tomu, aby ľudia dostávali aripirazol bez varovania a monitorovania."



Audit Národnej kliniky problémového hazardu za rok 2022 zistil, že až 30 z 359 pacientov kliniky užívalo tento liek bez toho, aby si uvedomovali súvislosť s problémovým hráčstvom. Ani tímy duševného zdravia, ktoré na psychiatrických jednotkách pomáhajú monitorovať pacientov užívajúcich tento liek, konkrétne nehľadajú varovné príznaky problémového hráčstva.



Podľa Bowden-Jonesovej by si preto odborníci mali všímať, či aripiprazol nespôsobuje aj iné nutkavé správanie, napríklad nadmerné pitie alkoholu, užívanie drog, sex alebo nakupovanie.