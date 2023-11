Londýn: Liek na liečbu rakoviny prsníka môže predchádzať jej vzniku

Londýn 7. novembra (TASR) – Liek anastrozol používaný na liečbu rakoviny prsníka by mohol slúžiť aj ako prevencia jej vzniku, informovala v utorok britská zdravotnícka organizácia NHS. Ponuku preventívne ho užívať preto dostane 289.000 žien s aspoň stredným rizikom vzniku rakoviny prsníka. TASR informuje podľa správ servera Sky News a agentúry DPA.



Na liečbu rakoviny prsníka reagujúcej na hormonálnu liečbu sa používa anastrozol. Ide o skupinu inhibítorov aromatázy, ktorá bráni šíreniu rakoviny prsníka.



"Ide o prvý liek, ktorého účel použitia bol zmenený prostredníctvom nového svetového programu. Má nám pomôcť naplno využiť potenciál už existujúcich liekov na nové účely, aby sme mohli zlepšiť a zachrániť viac životov," uviedla výkonná riaditeľka NHS Anglicko Amanda Pritchardová.



Britský Národný ústav pre klinickú excelenciu (NICE) po prvý raz odporúčal preventívne použitie anastrozolu v roku 2017. Pre jeho schválenie však doteraz chýbali klinické skúšky.



Najnovšie výsledky potvrdili, že ochranný účinok anastrozolu pretrváva aj niekoľko rokov po ukončení užívania a Regulačný úrad pre lieky a zdravotníctvo (MHRA) mu udelil licenciu. Počas 11 rokov by mohol počet nových prípadov rakoviny prsníka klesnúť až o 49 percent.



"Rakovina prsníka je najbežnejším typom rakoviny v Anglicku, preto ma teší schválenie ďalšieho účinného lieku, ktorý bude pomáhať chrániť pred jej vznikom," vyhlásil minister zdravotníctva Will Quince. "Potenciálny prínos anastrozolu pri liečbe rakoviny prsníka u žien po menopauze už poznáme. Teraz ho môžeme využiť na to, aby sme u niektorých žien úplne predišli vzniku rakoviny prsníka," dodal.



Ročne je v Anglicku diagnostikovaných približne 47.000 nových prípadov. NHS odhaduje, že ak ponuku prijme aspoň štvrtina anglických žien v ohrozenej skupine a aspoň polovica z nich bude liek užívať odporúčaných päť rokov, počet nových prípadov rakoviny prsníka by mohol rapídne klesnúť.