Liek proti covidu od Mercku znižuje hospitalizáciu a úmrtie o polovicu

Washington 1. októbra (TASR) - Experimentálny perorálny liek proti ochoreniu COVID-19 molnupiravir od americkej farmaceutickej spoločnosti Merck & Co. znižuje riziko hospitalizácie alebo úmrtia pacienta nakazeného koronavírusom o polovicu. Vyplýva to z predbežných výsledkov klinických štúdií tohto lieku, ktoré Merck zverejnil v piatok, informovali agentúry AP a Reuters.



Merck spolu so svojou partnerskou spoločnosťou Ridgeback Biotherapeutics plánujú podať žiadosť o schválenie tohto lieku rôznym regulačným úradom po celom svete, len čo to bude možné. V prípade, ak by bol liek schválený, by išlo o prvé antivirotikum na liečenie ochorenia COVID-19 na svete.



Na klinických štúdiách sa zúčastnilo 775 dospelých osôb s miernymi príznakmi ochorenia COVID-19, u ktorých sa symptómy prejavovali najviac päť dní. Išlo tak o ľudí, u ktorých bolo ochorenie v počiatočnom štádiu. Predchádzajúce štúdie totiž preukázali, že molnupiravir neúčinkuje u ľudí, ktorých už hospitalizovali s ťažkým priebehom ochorenia. U každého z účastníkov výskumu pritom museli evidovať nejaký rizikový faktor, ktorý by mohol prispieť k ťažkému priebehu ochorenia – napr. obezitu alebo vysoký vek. Počas výskumu účastníkom päť dní podávali každých 12 hodín buď molnupiravir, alebo placebo.



Počas trvania klinických testov hospitalizovali alebo zomrelo 14,1 percenta pacientov, ktorí užívali placebo. V prípade pacientov, ktorí užívali molnupiravir, toto číslo kleslo takmer o polovicu, na 7,3 percenta. Podľa Mercku nezaznamenali počas 30 dní výskumu ani jedno úmrtie v skupine, ktorá užívala molnupiravir, zatiaľ čo v druhej skupine v súvislosti s koronavírusom zahynulo osem ľudí.



Vedľajšie účinky podľa Mercku evidovali u oboch skupín, avšak častejšie sa vyskytovali v placebo skupine. O aké vedľajšie účinky presne išlo, ale spoločnosť nešpecifikovala.



Firma tiež uviedla, že do konca tohto roka dokáže vyrobiť desať miliónov dávok tohto lieku. Vláda USA sa pritom už zaviazla, že v prípade, ak liek schváli americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA), od spoločnosti kúpi 1,7 milióna dávok molnupiraviru. Cena tohto lieku zatiaľ nie je známa.



Molnupiravir je antivirotikum, ktoré má upraviť RNA vírus tak, aby mu zabránilo sa množiť, píše Reuters.



Okrem spoločnosti Merck najväčší pokrok pri vývoji antivirotických liečiv proti ochoreniu COVID-19 zaznamenali spoločnosť Pfizer a švajčiarska firma Roche Holding AG.