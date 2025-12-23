< sekcia Zahraničie
Liek proti obezite Wegovy bude dostupný aj vo forme tabletky
Televízia NBC News zdôrazňuje, že tabletka Wegovy je prvou perorálnou verziou lieku GLP-1, ktorá bude uvedená na trh ako liek na chudnutie.
Autor TASR
Washington 23. decembra (TASR) - Dánska farmaceutická spoločnosť Novo Nordisk v pondelok oznámila, že americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) schválil výrobu jej populárneho lieku proti obezite Wegovy vo forme tabletiek. Pôvodne bol dostupný iba vo forme injekcie, informuje TASR podľa agentúry AFP.
„Vďaka dnešnému schváleniu tabletky Wegovy budú mať pacienti k dispozícii pohodlnú tabletku, ktorú stačí užívať raz denne a ktorá im pomôže schudnúť rovnako ako pôvodná injekcia Wegovy,“ uviedol v stanovisku prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Novo Nordisk Mike Doustdar.
Nová generácia liekov potláčajúcich chuť do jedla pomocou agonistov GLP-1 receptorov (vrátane značiek Wegovy, Ozempic a Mounjaro) bola pôvodne určená na liečbu cukrovky. Podľa AFP sa v poslednej dobe tešia veľkej popularite pretože pomáhajú ľuďom schudnúť.
Spoločnosť Novo Nordisk doposiaľ nepotvrdila cenu za tento liek vo forme tabletiek. Podľa NBC News sa očakáva, že bude lacnejší ako jeho pôvodná forma v injekcii.
Americký prezident Donald Trump ešte v novembri oznámil novú dohodu so spoločnosťami Novo Nordisk a Eli Lilly, v rámci ktorej znížia ceny GLP-1 liekov na chudnutie výmenou za stabilitu v otázke ciel a ďalších výhod. Podľa Trumpa dohoda „zachráni životy a zlepší zdravie miliónov a miliónov Američanov“.
