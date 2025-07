Lietadlá NATO v Litve reagovali na dron z Bieloruska

Vilnius 10. júla (TASR) - Vzdušný priestor Litvy vo štvrtok narušilo bezpilotné lietadlo vyrobené z preglejky a peny, ktoré priletelo z Bieloruska. V reakcii na vstup tohto objektu do litovského vzdušného priestoru boli premiér Gintautas Paluckas a predseda parlamentu Saulius Skvernelis nakrátko odvezení do protileteckých krytov, informovala agentúra Reuters. Prezident Gitanas Nauséda je momentálne na návšteve Írska, doplnil spravodajský web LRT, z ktorého čerpala TASR.



Po detekcii narušenia vzdušného priestoru do danej oblasti vyslali lietadlá NATO, ktoré boli práve na výcvikovom lete. Keď sa zistilo, že objekt havaroval - asi kilometer od hraníc, v blízkosti uzavretého hraničného priechodu Šumskas -, lietadlá Aliancie boli stiahnuté, spresnil na tlačovej konferencii hovorca litovských ozbrojených síl Gintautas Ciunis.



„Objekt teraz nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo, ale zatiaľ nevieme, aký bol jeho účel,“ doplnil hovorca. V prípade sa začalo vyšetrovanie - cieľom je zistiť, na čo objekt slúžil a odkiaľ pochádzal.



Litovské ministerstvo obrany vo vyhlásení uviedlo, že objekt sa javí byť podomácky vyrobený. Ministerka obrany Dovilé Šakaliené neskôr potvrdila, že ide o dron typu Gerbera, ktorý je imitáciou nebezpečnejších dronov typu Šáhid, informoval spravodajský web LRT.



Fotografie a videozábery zverejnené armádou zachytávajú objekt pripomínajúci malé lietadlo. Trup dronu nálezcovia na dvoch miestach rozrezali, takže vnútri bolo vidno prázdnu priehradku a káble.



Vo vyhlásení litovskej pohraničnej stráže sa uvádza, že podľa predbežných zistení bol objekt vyrobený z preglejky a peny a nateraz nič nenasvedčuje tomu, že by niesol nejaký náklad.



Reuters pripomenul, že v septembri 2024 sa v Lotyšsku, v lokalite vzdialenej od hraníc s Bieloruskom približne 90 kilometrov, zrútil ruský vojenský dron s výbušninami, ktoré boli pravdepodobne určené na použitie na Ukrajine.



Litovská pohraničná stráž v poslednom čase často zaznamenáva prípady pokusov o prepravu pašovaných cigariet z Bieloruska do Litvy pomocou dronov, balónov a podomácky vyrobených lietadiel.