< sekcia Zahraničie
Lietadlá s osobami s podozrením na hantavírusu pristáli v Holandsku
Zdravotnícke lietadlo dorazilo na letisko Schiphol o 08.54 h.
Autor TASR
Haag 7. mája (TASR) - Lietadlo prevážajúce pasažiera s podozrením na výskyt hantavírusu z výletnej lode, na ktorej sa vyskytli prípady tejto infekcie, vo štvrtok pristálo na letisku Amsterdame, informovali reportéri agentúry AFP. V stredu večer dorazili do Holandska v rámci iného letu dve ďalšie osoby v kritickom stave. Pasažierov evakuovali z plavidla pri pobreží Kapverdských ostrovov vrtuľníkom v rámci núdzovej akcie, píše TASR.
Zdravotnícke lietadlo dorazilo na letisko Schiphol o 08.54 h. Španielske úrady uviedli, že po neplánovanom pristátí na Kanárskych ostrovoch bol pacient v stabilizovanom stave „prevezený do Amsterdamu iným zdravotníckym lietadlom“, ako bolo pôvodne naplánované.
Podľa britskej stanice BBC dvaja ľudia v kritickom stave pricestovali na liečbu do Holandska už v stredu neskoro večer iným lietadlom. Jedného z nich previezli do nemocnice v holandskom meste Leiden, druhého hospitalizovali v Nemecku.
Holandská výletná loď pre polárne oblasti MV Hondius s približne 150 pasažiermi a členmi posádky teraz pokračuje v plavbe smerom k španielskym Kanárskym ostrovom po tom, keďže kapverdské úrady cestujúcim a posádke nedovolili vylodiť sa.
Hantavírus môže spôsobiť horúčku a závažné respiračné ochorenie. Infekcia sa najčastejšie prenáša vdýchnutím kontaminovaného prachu, výnimočne aj uhryznutím. Výskyt nákazy na lodi je podľa WHO nezvyčajný.
Človek sa môže hantavírusom nakaziť pri kontakte s hlodavcami, ako sú potkany a myši, najmä s ich močom, trusom a slinami. Môže sa šíriť aj ich uhryznutím alebo poškriabaním, čo je však zriedkavé.
Zdravotnícke lietadlo dorazilo na letisko Schiphol o 08.54 h. Španielske úrady uviedli, že po neplánovanom pristátí na Kanárskych ostrovoch bol pacient v stabilizovanom stave „prevezený do Amsterdamu iným zdravotníckym lietadlom“, ako bolo pôvodne naplánované.
Podľa britskej stanice BBC dvaja ľudia v kritickom stave pricestovali na liečbu do Holandska už v stredu neskoro večer iným lietadlom. Jedného z nich previezli do nemocnice v holandskom meste Leiden, druhého hospitalizovali v Nemecku.
Holandská výletná loď pre polárne oblasti MV Hondius s približne 150 pasažiermi a členmi posádky teraz pokračuje v plavbe smerom k španielskym Kanárskym ostrovom po tom, keďže kapverdské úrady cestujúcim a posádke nedovolili vylodiť sa.
Hantavírus môže spôsobiť horúčku a závažné respiračné ochorenie. Infekcia sa najčastejšie prenáša vdýchnutím kontaminovaného prachu, výnimočne aj uhryznutím. Výskyt nákazy na lodi je podľa WHO nezvyčajný.
Človek sa môže hantavírusom nakaziť pri kontakte s hlodavcami, ako sú potkany a myši, najmä s ich močom, trusom a slinami. Môže sa šíriť aj ich uhryznutím alebo poškriabaním, čo je však zriedkavé.