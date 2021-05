Lietadlá o vlások unikli zrážke nad Konžskou demokratickou republikou

Kinshasa 22. mája (TASR) - Dopravné lietadlá portugalských aerolínií TAP a spoločnosti Ethiopian Airlines unikli o vlások zrážke nad územím Konžskej demokratickej republiky (KDR), uviedli v sobotu vládne zdroje. V správe ich citovala tlačová agentúra AFP.



"Mám veľmi znepokojujúcu informáciu, že vo vzdušnom priestore našej krajiny hrozilo veľké riziko katastrofy," napísal minister dopravy Cherubin Okende Senga v liste, ktorý mala možnosť vidieť AFP.



Podľa ministra sa incident stal v stredu a týkal sa medzinárodných letov dvoch lietadiel spoločností Ethiopian Airlines a TAP, ktoré sa len tesne vyhli zrážke v bode, kde sa pretínajú dve letecké trasy, a to nad mestom Lubumbashi.



Incident sa stal pre "nedostatočnú komunikáciu medzi oboma posádkami a letiskom v Lubumbashi", uvádza sa v liste z 20. mája adresovanom riaditeľovi úradu pre leteckú dopravu (RVA).



Stroj spoločnosti Ethiopian Airlines smeroval z etiópskej metropoly Addis Abeba do mesta Windhoek v Namíbii a lietadlo TAP letelo z mozambického hlavného mesta Maputo do portugalského Lisabonu.



Minister si vzhľadom na "hroziacu katastrofu" vyžiadal správy o incidente a "celej situácii vo vzdušnom priestore" KDR.



Konžská demokratická republika hraničí s deviatimi krajinami, jej obrovské územie má rozlohu 2,3 milióna štvorcových kilometrov a nachádza sa v strede afrického svetadielu.



KDR je ôsmou najchudobnejšou krajinou na svete, napriek obrovským prírodným zdrojom. Posledných 30 rokov je však ponorená do konfliktov a politických kríz, pričom ju trápi aj chronická korupcia a infraštruktúra sa často nachádza v pokročilom havarijnom stave.