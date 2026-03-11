< sekcia Zahraničie
Lietadlá USA operujúce na Blízkom východe môžu tankovať v Rumunsku
Autor TASR
Bukurešť 11. marca (TASR) - Rumunsko v stredu rozhodlo, že umožní Spojeným štátom využívať svoje letecké základne na dopĺňanie paliva pre lietadlá zapojené do konfliktu na Blízkom východe, uviedol prezident Nicušor Dan. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Parlament schválil opatrenie na základe odporúčania Najvyššej rady národnej obrany. Prezident vo vyhlásení hovoril o „dočasnom nasadení amerického vojenského vybavenia a síl v Rumunsku“. Umožní to lietadlám natankovať palivo a nasadiť monitorovacie a satelitné komunikačné vybavenia, uviedol Dan.
„Toto vybavenie zvýši bezpečnosť Rumunska,“ povedal prezident. „Chcel by som zdôrazniť, že vybavenie je obranné a nie je vybavené zbraňami ako takými,“ upresnil. Spojené štáty budú môcť 90 dní používať základne Mihaila Kogalniceana na pobreží Čierneho mora a Câmpia Turzii pri meste Cluj-Napoca v Transylvánii, uviedol pre agentúru AFP oficiálny zdroj. Na každej z nich Washington nasadí ďalších 400 amerických vojakov.
Na základni Mihaila Kogalniceana má americká armáda najväčšiu posádku v Rumunsku. Washington sa v októbri rozhodol stiahnuť časť vojakov z krajiny a v Rumunsku ich zostalo približne 1000, 800 z nich práve na tejto základni. Americká armáda používa základňu od roku 1999 a poslúžila aj pri operáciách v Iraku a Afganistane. Rumunské úrady vynakladajú viac ako dve miliardy eur na rozšírenie základne, aby sa do roku 2040 stala jednou z najväčších v Európe.
