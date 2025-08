Lietadlá zhodili do Pásma Gazy 90 paliet s humanitárnou pomocou

Berlín 2. augusta (TASR) — Transportné lietadlo A400M nemeckých ozbrojených síl, ktoré vzlietlo z Jordánska, v sobotu opäť zhodilo humanitárnu pomoc do palestínskeho Pásma Gazy. Išlo o 22 paliet s potravinami a zdravotníckym materiálom s celkovou hmotnosťou 9,6 tony. Ak to bude možné, takéto lety budú pokračovať aj v nedeľu, uviedol v Berlíne pre agentúru DPA hovorca nemeckého letectva.



Podľa izraelskej armády, ktorá operáciu koordinuje, bolo v sobotu zhodených celkovo 90 paliet s humanitárnou pomocou. Okrem Nemecka pochádzala aj z Francúzska, Egypta, Jordánska a Spojených arabských emirátov.



Podľa OSN je Pásmo Gazy na pokraji hladomoru. Izraelská armáda kontroluje všetky prístupy k tejto pobrežnej enkláve a už niekoľko mesiacov značne okliešťovala prísun humanitárnej pomoci, respektíve ju tam nepúšťala vôbec. Izrael tým chce zvýšiť tlak na militantné hnutie Hamas, aby prepustilo posledných rukojemníkov unesených 7. októbra 2023 pri vpáde na územie židovského štátu.



Po rastúcej celosvetovej kritike utrpenia palestínskych civilistov Izrael od minulej nedele opäť povolil väčšie dodávky pomoci po zemi a jej zhadzovanie z lietadiel.



Medzinárodné organizácie však považujú zhadzovanie pomoci z lietadiel za neúčinné a drahé pre jej relatívne malé množstvo. Humanitárni pracovníci tiež poukazujú na to, že palety by mohli v tejto husto osídlenej oblasti zraniť alebo zabiť ľudí na zemi.