Lietadlo aerolínií SkyUp z Madeiry do Kyjeva muselo pristáť v Kišiňove

Kyjev 13. februára (TASR) - Lietadlo ukrajinskej leteckej spoločnosti SkyUp smerujúce z portugalského ostrova Madeira do Kyjeva muselo pristáť v moldavskej metropole Kišiňov. Írska spoločnosť, ktorá lietadlo vlastní a aerolíniám ho prenajíma, totiž nedovolila, aby vstúpilo do vzdušného priestoru Ukrajiny. TASR o tom informuje na základe správ agentúr TASS a RIA Novosti, ktoré o tom informovali v nedeľu.



Incident sa odohral v čase, keď sa objavili informácie o tom, že v nasledujúcich dňoch môže prísť k faktickému uzatvoreniu ukrajinského vzdušného priestoru.



"Leteckú spoločnosť 12. februára 2022 informoval prenajímateľ sídliaci v Írsku, o okamžitom zákaze vstupu do ukrajinského vzdušného priestoru pre lietadlo UR-SQO. Napriek snahám aerolínií a ochote ukrajinských vládnych štruktúr obrátiť sa na prenajímateľa, majiteľ lietadla kategoricky odmietol" vydať povolenie v čase, keď už "lietadlo letelo do Kyjeva," uvádza letecká spoločnosť SkyUp vo vyhlásení.



Aerolínie ďalej uvádzajú, že sa následne dohodli na tom, že lietadlo pristane na letisku, ktoré sa nachádza, čo možno najbližšie k Ukrajine. Lietadlo tak pristálo v Kišiňove odkiaľ letecká spoločnosť zorganizovala transfer do Kyjeva pre všetkých 175 pasažierov lietadla a poskytla im tiež stravu.



K incidentu prišlo ešte v sobotu, avšak samotná letecká spoločnosť o ňom informovala až v nedeľu na svojej oficiálnej webovej stránke.



Ukrajinský spravodajský portál strana.news v sobotu informovala, že môže prísť k faktickému uzatvoreniu ukrajinského vzdušného priestoru. Podľa nemenovaných zdrojov z oblasti letectva, ktoré cituje tento portál, medzinárodné poistné spoločnosti oznámia v pondelok 14. februára, že nebudú leteckým spoločnostiam kryť poistné udalosti pri preletoch nad Ukrajinou.



Ak by k tomuto došlo, tak by podľa agentúry RIA Novosti nad Ukrajinou prestali lietať lietadlá, z ktorých väčšina by tiež opustila územie Ukrajiny.



Ukrajinský poslanec a člen parlamentu Olexij Hončarenko na sociálnej sieti Telegram informoval, že k pozastaveniu letov nad Ukrajinou zrejme podľa jeho zdrojov príde v pondelok o 15:00 h (SEČ).



Holandská letecká spoločnosť KLM pritom ešte v sobotu oznámila, že pozastavuje lety na Ukrajinu ako aj prelety svojich lietadiel cez ukrajinských vzdušný priestor, píše agentúra TASS.