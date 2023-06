Lietadlo Air India pre problémy s motorom núdzovo pristálo v Rusku

Naí Dillí/Chabarovsk 7. júna (TASR) - Lietadlo spoločnosti Air India na linke z Naí Dillí do San Francisca muselo po technických problémoch s motorom núdzovo pristáť v Rusku. V stredu to oznámili indické úrady, píše agentúra AP.



Lietadlo typu Boeing 777 s 216 cestujúcimi a 16 členmi posádky na palube v utorok bezpečne pristálo na letisku Magadan na ruskom Ďalekom východe, uviedli predstavitelia aerolínií.



Stroj mal "technické problémy s jedným z motorov". Lietadlo v súčasnosti podstupuje technické previerky a všetci pasažieri sú v bezpečí, uvádza sa vo vyhlásení.



Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Vedant Patel vyhlásil, že na palube lietadla sa s najväčšou pravdepodobnosťou nachádzali aj občania Spojených štátov, nevedel však bezprostredne potvrdiť presný počet.



Dodal, že podľa jeho informácií pošle spoločnosť Air India do Ruska náhradné lietadlo, aby mohli pasažieri pokračovať vo svojej ceste do USA. "Situáciu monitorujeme," vyhlásil Patel.