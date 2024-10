MUSELI NÚDZOVO ZASTAVIŤ: Lietadlo v Dakare hlásilo technickú poruchu

Dakar 20. októbra (TASR) - Lietadlo typu Boeing 767 prenajaté spoločnosťou Delta bolo v sobotu nútené núdzovo zastaviť svoj vzlet z letiska v Dakare pre technickú poruchu. V noci na nedeľu to oznámilo senegalské ministerstvo leteckej dopravy, ktoré dodalo, že lietadlo letelo do New Yorku.



"Lietadlo vo fáze vzletu vykonalo zrýchľovací manéver, po ktorom nasledovalo núdzové zastavenie z dôvodu technického incidentu," uvádza sa vo vyhlásení ministerstva citovaného agentúrou AFP, na ktorú sa odvoláva agentúra TASR.



Pilotovi sa podarilo lietadlo bezpečne zastaviť. Nikto z 213 cestujúcich na palube nebol zranený. Po incidente, ktorý sa stal približne o 11:30 h miestneho času, bol let odložený.



Prípadom sa zaoberá národná agentúra pre bezpečnosť letectva (BEA), uviedlo ministerstvo.



Sobotňajšia mimoriadna udalosť sa stala po sérii bezpečnostných incidentov s lietadlami Boeing, vrátane jedného na medzinárodnom letisku v Dakare. Došlo k nemu v máji, keď počas štartu zišiel z dráhy Boeing 737/300. Zranilo sa pri tom 11 ľudí. Letisko bolo na niekoľko hodín uzavreté. Lietadlo prevádzkované spoločnosťou Air Senegal bolo prenajaté od súkromnej spoločnosti Transair.