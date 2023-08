Lietadlo, ktoré sa zrútilo pri Moskve, malo za 20 rokov jednu nehodu

Moskva 24. augusta (TASR) - Lietadlá typu Embraer Legacy 600, z ktorých jedno sa v stredu zrútilo v ruskej Tverskej oblasti podľa ruských úradov na palube aj s vodcom Vagnerovej skupiny Jevgenijom Prigožinom, zaznamenali za uplynulých 20 rokov v prevádzke iba jednu nehodu. Nešlo pritom o technickú chybu. Vyplýva to z údajov zverejnených na webovej stránke International Aviation HQ, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Súkromné lietadlá Embraer Legacy 600 brazílskej výroby sú v prevádzke od roku 2002. K dosiaľ jedinej zaznamenanej nehode tohto stroja došlo v roku 2006, keď sa vo vzduchu zrazilo s ďalším lietadlom, píše International Aviation HQ. I napriek vážnemu poškodeniu lietadla sa vtedy pilotovi podarilo bezpečne pristáť.



Brazílske vzdušné sily v roku 2008 po vyšetrovaní tohto incidentu došli k záveru, že chyba bola na strane dvoch amerických pilotov, dispečerov a chybnej komunikácie. Právnici pilotov vtedy tvrdili, že za zrážku môžu jednotliví dispečeri letovej prevádzky a nedostatky v brazílskom systéme riadenia letovej prevádzky.



Brazílska firma Embraer, ktorá tieto lietadlá vyrába, v reakcii na stredajší pád lietadla pri Moskve uviedla, že od roku 2019 nezabezpečuje údržbu predmetného stroja a dodržiava medzinárodné sankcie uvalené na Rusko.



Lietadlo, ktoré malo patriť Prigožinovi, smerovalo z Moskvy do Petrohradu, kde majú sídlo jeho firmy. Podľa ruských úradov zahynulo pri tejto havárii všetkých desať ľudí na palube.



Ruský letecký úrad Rosaviacia v noci na štvrtok informoval, že podľa údajov leteckej spoločnosti bol na palube havarovaného stroja aj Prigožin. Okrem šéfa vagnerovcov sa na zozname pasažierov nachádzali aj Dmitrij Utkin, Valerij Čekalov, Sergej Propustin, Jevgenij Makarjan, Nikolaj Matusejev, Alexander Totmin a traja členovia posádky.



Z údajov online portálu na sledovanie lietadiel Flightradar24 vyplýva, že tento let prebiehal do posledných 30 sekúnd pred haváriou úplne štandardne, stroj však zrazu začal prudko klesať.



Telegramový kanál Grey Zone blízky vagnerovcom v stredu uviedol, že stroj cielene zostrelila protivzdušná obrana nad Tverskou oblasťou.