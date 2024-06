Lietadlo núdzovo pristálo v Nemecku, do motora sa dostali vtáky

Dortmund 8. júna (TASR) - Lietadlo so 190 pasažiermi na palube sa muselo v piatok večer núdzovo vrátiť na letisko v nemeckom meste Dortmund krátko po štarte. Do jeho motora sa dostali vtáky, informuje TASR podľa sobotňajšej správy agentúry DPA.



Stroj typu Boeing 737 smeroval do poľského mesta Katovice. Pri štarte sa však jeden alebo i viac vtákov dostalo do motora lietadla, uviedol v sobotu ráno hovorca hasičov. Pilot sa z bezpečnostných dôvodov rozhodol vrátiť na letisko v tomto nemeckom meste.



Počas pristávania sa nevyskytli žiadne ťažkosti a žiadne osoby neutrpeli zranenia. Pasažieri však museli stroj, ktorého motor bol poškodený, opustiť a pokračovať iným lietadlom, píše DPA.