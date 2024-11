Lietadlo pred štartom na letisku v Dallase zasiahla guľka

Dallas 16. novembra (TASR) - Lietadlo spoločnosti Southwest Airlines, ktoré sa v piatok neskoro večer pripravovalo na štart na americkom letisku Dallas Love Field, zasiahla guľka. Stroj sa následne vrátil k letovej bráne. Incident si nevyžiadal zranenia, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



"Let 2494 spoločnosti Southwest Airlines mal odletieť do Indianapolisu, keď guľka zrejme zasiahla pravú stranu lietadla, tesne pod letovou palubou, v čase, keď sa posádka pripravovala na štart," uviedol hovorca leteckej spoločnosti.



Lietadlo bolo vyradené z prevádzky a incident sa vyšetruje. Podľa letiska došlo k incidentu približne o 21.50 h miestneho času (4:50 h SEČ). Na miesto vzápätí dorazila dallaská polícia i hasiči.



Pasažieri boli bezpečne evakuovaní z paluby stroja a následne boli preradení na ďalší let do Indiannapolisu. Podrobnosti o tom, odkiaľ mohla guľka prichádzať, ani o presných okolnostiach incidentu neboli bezprostredne známe.



Letovú dráhu, kde k incidentu došlo, nakrátko uzavreli.