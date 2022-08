Lietadlo previezlo afganských utečencov z Pakistanu do Španielska

Madrid 11. augusta (TASR) - Takmer 300 Afgancov, ktorí spolupracovali so španielskymi úradmi, v stredu letecky previezli spolu s rodinnými príslušníkmi z Pakistanu do Španielska. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Let s Afgancami pristál o 22.20 h miestneho času na leteckej základni Torrejón de Ardoz pri Madride, kde bol prítomný aj španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albarez. Vláda bude podľa jeho slov pomáhať týmto ľuďom začleniť sa do španielskej spoločnosti, pretože ich návrat do Afganistanu v blízkej budúcnosti by bol náročný.



Madrid spolu s ďalšími západnými krajinami minulý rok organizoval leteckú evakuáciu z Afganistanu po tom, ako moc opäť prevzalo militantné hnutie Taliban. Do Španielska prišlo viac než 2000 Afgancov s rodinami, ktorí spolupracovali so španielskymi úradmi.



Evakuačné lety s Afganistanu sa skončili pred rokom, kedy USA z Afganistanu stiahli svojich vojakov, ktorí chránili letisko v Kábule, píše AFP.