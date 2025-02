Lietadlo pri rolovaní v Seattli krídlom narazilo do chvosta iného

Seattle 6. februára (TASR) - Lietadlo Japonských aerolínii v stredu počas rolovania na medzinárodnom letisku Seattle-Tacoma narazilo pravým krídlom do chvostu zaparkovaného lietadla spoločnosti Delta Airlines. Pri incidente neutrpel nikto zranenia, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Zrážka sa stala o približne 10.15 h miestneho času (19.15 h SEČ) a závažne neovplyvnila chod letiska, pretože sa odohrala mimo pristávacej dráhy. Cestujúci z oboch letov museli opustiť lietadlá.



Podľa portálu FlightAware.com bolo o 11.00 h miestneho času hlásených najmenej 114 meškaní a 20 zrušených letov. Zatiaľ nie je jasné, či to má s incidentom spojitosť.



Let spoločnosti Delta Airlines mieril do letoviska Puerto Vallarta v Mexiku so 142 cestujúcimi na palube Boeingu 737.