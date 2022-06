Lietadlo pristávajúce v Miami začalo horieť

Miami 22. júna (TASR) - Lietadlo so 126 ľuďmi na palube začalo horieť po pristátí na medzinárodnom letisku v Miami na Floride, pričom utrpeli zranenia traja ľudia. Informovala o tom v stredu agentúra AP s odvolaním sa na miestne úrady.



Stroj typu MD-82 priletel v utorok do Miami zo Santo Dominga v Dominikánskej republike. Počas pristávacieho manévru mu zlyhal predný podvozok, čo zrejme spôsobilo požiar a následne aj únik paliva.



Podľa vyjadrenia miestnych hasičov plamene zachvátili jedno z krídel. Cestujúcich z lietadla evakuovali do letiskového terminálu autobusmi. Len traja z nich utrpeli ľahšie zranenia, s ktorými ich previezli do nemocnice.



Horiaci stroj spoločnosti RED Air z Dominikánskej republiky napokon skončil na trávnatej ploche pri okraji pristávacej plochy. Na mieste zasahovali minimálne tri hasičské vozidlá, ktorým sa plamene podarilo dostať pod kontrolu a uhasiť pomocou hasiacej peny.



Incident na medzinárodnom letisku v Miami spôsobil meškania niektorých letov. Udalosť vyšetria experti z amerického Národného úradu pre bezpečnosť dopravy (NTSB), ktorí pricestujú na Floridu v priebehu stredy.