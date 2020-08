Lietadlo RAF monitorovalo situáciu v Lamanšskom prielive

Londýn 10. augusta (TASR) - Lietadlo britského Kráľovského letectva (RAF) monitorovalo v pondelok situáciu v Lamanšskom prielive. Stalo sa tak v čase, keď sa britská vláda snaží obmedziť rastúci počet migrantov pokúšajúcich sa preplaviť do Spojeného kráľovstva na malých člnoch z pobrežia Francúzska.



Podľa ministerstva obrany v Londýne bolo lietadlo Atlas nasadené "na podporu operácií (britskej) pohraničnej stráže v Lamanšskom prielive". Informovala o tom agentúra AP.



Britská vláda sa snaží zastaviť prílev nelegálnych migrantov cez Lamanšský prieliv, ktorí sa za pomoci prevádzačov vydávajú na plavbu v člnoch z francúzskeho pobrežia.



Len od začiatku augusta bolo v Lamanšskom prielive zachytených už viac ako 650 migrantov vrátane malých detí a maloletých bez sprievodu. Len vo štvrtok ich britská pobrežná stráž zadržala 235, čo je doposiaľ najviac za jediný deň. K vysokému počtu migrantov prispieva priaznivé počasie.



V pondelok loď britskej pohraničnej polície zastavila nafukovací čln s približne 20 ľuďmi na palube a sprevádzala ho do prístavného mesta Dover.



Britská ministerka vnútra Priti Patelová v tejto súvislosti navrhla povolať kráľovské námorníctvo, ktoré by zabránilo člnom dostať sa do britských výsostných vôd. Podľa niektorých ďalších vysokých predstaviteľov a politikov by však takéto riešenie bolo neuskutočniteľné a potenciálne nebezpečné, keďže malé člny by sa pri vytláčaní späť k francúzskemu pobrežiu mohli prevrhnúť.



Ľudskoprávne organizácie kritizovali tvrdý postoj britskej vlády. Podľa nich by sa žiadateľom o azyl mali zaistiť bezpečné trasy do Británie.