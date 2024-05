DRÁMA VO VZDUCHU: Lietadlo sa dostalo do turbulencií, hlásia obeť

Bangkok 21. mája (TASR) - Jedna osoba zahynula a ďalších 30 utrpelo zranenia na palube lietadla spoločnosti Singapore Airlines z Londýna do Singapuru, ktoré sa v utorok dostalo do silných turbulencií. Stroj núdzovo pristál v thajskom Bangkoku. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



Na palube lietadla Boeing 777, ktoré vzlietlo z Londýna v pondelok večer a smerovalo do Singapuru, sa nachádzalo 211 pasažierov a 18 členov posádky. V oblasti búrok v juhovýchodnej Ázii sa však dostalo do silných turbulencií a muselo núdzovo pristáť na medzinárodnom letisku Suvarnabhumi v Bangkoku, uviedla spoločnosť Singapore Airlines na sociálnej sieti Facebook.



Potvrdila, že na palube došlo k zraneniam a jedna osoba prišla o život. Rodine obete vyjadrila sústrasť.



"Našou prioritou je poskytnúť potrebnú pomoc všetkým cestujúcim a posádke lietadla," uviedla letecká spoločnosť vo vyhlásení.