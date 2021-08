Lietadlo s Čechmi a ich spolupracovníkmi sa vrátilo z Kábulu

Praha 16. augusta (TASR) - Lietadlo s evakuovanými 46 českými občanmi a ich afganskými spolupracovníkmi, ktoré odštartovalo v nedeľu pred polnocou (SELČ) z medzinárodného letiska v Kábule, pristálo v pondelok ráno na vojenskom letisku v pražských Kbeloch. S odvolaním sa na fotografa denníka Mladá fronta DNES o tom informoval spravodajský portál iDNES.cz.



O tomto evakuačnom lete informoval už v nedeľu večer na Twitteri český premiér Andrej Babiš. Bližšie informácie do jeho skončenia však nezverejnil. Vicepremiér a minister vnútra Jan Hamáček uviedol, že vzhľadom na situáciu považuje za zázrak, že sa lietadlu podarilo z Kábulu odštartovať.



Koľko evakuačných letov z Afganistanu česká vláda ešte plánuje, jej predstavitelia štátu neuviedli. Podľa informácií predsedu zahraničného výboru Poslaneckej snemovne Ondřeja Veselého sa záchranná operácia týka necelej stovky osôb.



V posledných dňoch je v súvislosti so situáciou v Afganistane vláda ČR terčom kritiky za pomalú reakciu. Kritici tiež poukazujú na to, že pomoc sa netýka všetkých afganských tlmočníkov. Zástupcovia vlády však kritiku odmietajú, píše iDNES.cz.



K evakuácii svojich diplomatov a spolupracovníkov pristúpili aj ďalšie krajiny po tom, čo sa v Afganistane rapídne zhoršila bezpečnostná situácia a militantné hnutie Taliban prakticky ovládlo celú krajinu vrátane metropoly Kábul.