Lietadlo s Donaldom Trumpom malo problém, muselo sa vrátiť na základňu

.
Lietadlo, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Trump po návrate na základňu Andrews nastúpi do iného lietadla a bude pokračovať vo svojej ceste na Svetové ekonomické fórum vo švajčiarskom Davose.

Autor TASR
Washington 21. januára (TASR) - Lietadlo Air Force One s prezidentom USA Donaldom Trumpom na palube sa v stredu krátko po štarte pre technický problém vrátilo na základňu Andrews.

Toto rozhodnutie bolo prijaté po vzlete, keď posádka zistila „menší elektrický problém“ a z opatrnosti sa rozhodla lietadlo obrátiť, informovala agentúra AP s odvolaním sa na vyjadrenie hovorkyne Bieleho domu Karoline Leavittovej, píše TASR.

.

