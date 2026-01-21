< sekcia Zahraničie
Lietadlo s Donaldom Trumpom malo problém, muselo sa vrátiť na základňu
Trump po návrate na základňu Andrews nastúpi do iného lietadla a bude pokračovať vo svojej ceste na Svetové ekonomické fórum vo švajčiarskom Davose.
Autor TASR
Washington 21. januára (TASR) - Lietadlo Air Force One s prezidentom USA Donaldom Trumpom na palube sa v stredu krátko po štarte pre technický problém vrátilo na základňu Andrews.
Toto rozhodnutie bolo prijaté po vzlete, keď posádka zistila „menší elektrický problém“ a z opatrnosti sa rozhodla lietadlo obrátiť, informovala agentúra AP s odvolaním sa na vyjadrenie hovorkyne Bieleho domu Karoline Leavittovej, píše TASR.
