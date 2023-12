Lietadlo s drogami za 8 mil. eur riadil bývalý maďarský vojenský pilot

Budapešť 4. decembra (TASR) - Írska tlač zverejnila identitu dvoch maďarských mužov, ktorých zadržali po zabavení zásielky heroínu na dublinskom letisku Weston. Malé lietadlo s kontrabandom v hodnote 8,1 milióna eur mal riadiť bývalý stíhací pilot Zoltán N., druhým zadržaným je Ignác A., uviedol v piatok server 24.hu s odvolaním sa na internetové vydanie írskeho denníka The Journal, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Obaja vinu popreli. Zoltán N. na súde povedal, že mal prevážať materiál na výrobu špeciálnych mikročipov a o drogách nevedel. "Nikdy som neužíval drogy, neznášam drogy," povedal pilot. Ignác A. sa na súde bránil tým, že bol donútený zúčastniť sa na akcii, aby ochránil svoju rodinu. Ani jeden zo zadržaných nepožiadal o prepustenie na kauciu.



Denník The Irish Sun uviedol, že pilot je jedným z najväčších európskych dílerov drog. Správu citoval v pondelok server telex.hu.



V mužovom malom lietadle a v aute jeho spolupáchateľa našli heroín v hodnote 8,1 milióna eur. Oboch podozrivých vypočúva Írska národná agentúra pre drogy a organizovaný zločin.



Podľa vyšetrovateľa obaja muži boli známi pre Europol a orgány činné v trestnom konaní v celej Európe a sú napojení na niekoľko medzinárodných zločineckých gangov. V minulom roku mali spolupracovať s kartelom Kinahan v Írsku a drogovým gangom The Family, no pracovali aj pre viacero drogových mafií v Taliansku, Španielsku, Holandsku a na Blízkom východe.



Maďarský pilot podľa vyšetrovateľov svojím malým lietadlom doručoval zásielky drog po celej Európe.



Fotografiu lietadla zaregistrovaného v Maďarsku zverejnila írska polícia na Facebooku. Server hvg.hu oslovil majiteľa lietadla, ktorý nepoprel, že ide o jeho lietadlo. Povedal, že lietadlo pred týždňom požičal prostredníctvom svojho známeho, ako viackrát predtým. O incidente nevedel a úrady ho zatiaľ neupozornili.







