< sekcia Zahraničie
Lietadlo s Hegsethom pristálo v Británii kvôli prasknutému sklu
Nejde o prvý prípad, čo americké vojenské lietadlo prepravujúce vysokých predstaviteľov malo mechanické problémy.
Autor TASR
Washington 15. októbra (TASR) - Lietadlo s americkým ministrom obrany Peteom Hegsethom na palube v stredu neplánovane pristálo v Spojenom kráľovstve pre prasklinu v čelnom skle. O incidente informovalo americké ministerstvo obrany, podľa ktorého je šéf Pentagónu v poriadku, píše TASR.
„Lietadlo pristálo podľa štandardných postupov a všetci na palube vrátane ministra Hegsetha sú v bezpečí,“ uviedol hovorca Pentagónu Sean Parnell v príspevku na sieti X, napísala agentúra Reuters.
Pripomenula, že nejde o prvý prípad, čo americké vojenské lietadlo prepravujúce vysokých predstaviteľov malo mechanické problémy. Začiatkom tohto roka bolo lietadlo amerického letectva, ktoré prepravovalo ministra zahraničných vecí Marca Rubia do Mníchova, tiež nútené vrátiť sa do Washingtonu pre mechanický problém.
„Lietadlo pristálo podľa štandardných postupov a všetci na palube vrátane ministra Hegsetha sú v bezpečí,“ uviedol hovorca Pentagónu Sean Parnell v príspevku na sieti X, napísala agentúra Reuters.
Pripomenula, že nejde o prvý prípad, čo americké vojenské lietadlo prepravujúce vysokých predstaviteľov malo mechanické problémy. Začiatkom tohto roka bolo lietadlo amerického letectva, ktoré prepravovalo ministra zahraničných vecí Marca Rubia do Mníchova, tiež nútené vrátiť sa do Washingtonu pre mechanický problém.