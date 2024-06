Lietadlo s novozélandským premiérom sa pokazilo pri ceste do Japonska

Wellington 17. júna (TASR) - Lietadlo Boeing 757 novozélandskej armády s premiérom Christopherom Luxonom na palube sa pokazilo počas zastávky na ceste do Japonska. V dôsledku technickej poruchy využil predseda novozélandskej vlády komerčnú linku, potvrdila v pondelok jeho kancelária. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Luxon má počas štvordňovej návštevy Japonska na programe aj stretnutie so svojím japonským kolegom Fumiom Kišidom



Stroj sa podľa novozélandských médií pokazil počas zastávky na doplnenie paliva na letisku v Papue-Novej Guinei. V tamojšej metropole Port Moresby tak uviazla podnikateľská delegácia a novinári, zatiaľ čo Luxon pokračoval na ceste do Japonska komerčnou linkou.



Dve lietadlá Boeing 757 novozélandskej armády majú viac ako 30 rokov, čo spôsobuje, že sú čoraz menej spoľahlivé. Novozélandská ministerka obrany Judith Collinsová v pondelok povedala, že sústavné problémy s týmito lietadlami sú "trápne". Ministerstvo podľa nej zvažuje, že Luxon bude odteraz na pracovné cesty využívať komerčné linky.



Novozélandskú armádu trápi starnúca technika a s ťažkosťami sa snaží udržať dostatočný personál. Vláda uviedla, že by chcela na obranu vynaložiť viac finančných prostriedkov, no sa zároveň sa snaží znižovať výdavky pre nepriaznivé hospodárske podmienky.