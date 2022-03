Lietadlo s poľským prezidentom Dudom muselo núdzovo pristáť vo Varšave

Prečítajte si aj: Americký prezident Joe Biden priletel do Poľska



Varšava 25. marca (TASR) - Lietadlo vezúce poľského prezidenta Andrzeja Dudu muselo v piatok pre poruchu núdzovo pristáť vo Varšave. Dudu odvezie na stretnutie s americkým prezidentom Joeom Bidenom vo východnom Poľsku náhradné lietadlo, oznámil Dudov poradca Jakub Kumoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.Bidenov a Dudov plánovaný program v meste Rzeszów sa v dôsledku tejto bližšie nešpecifikovanej poruchy mierne pozmení, dodal Kumoch bez uvedenia podrobností. Šéf Bieleho domu už v piatok popoludní priletel z Bruselu do Rzeszówa.Šéf poľskej prezidentskej kancelárie Pawel Szrot uistil verejnosť, že Dudovi počas letu ani núdzového pristátia nehrozilo žiadne nebezpečenstvo, píše agentúra Reuters.V meste Rzeszów sa 5. marca zastavil aj americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Ten bol na návšteve v Poľsku, aby tak prejavil podporu krajinám na tzv. východnom krídle NATO, ktoré v minulosti patrili do sovietskej sféry vplyvu a ktoré sa v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu obávajú ďalších krokov zo strany Moskvy.Šéf Bieleho domu po absolvovaní programu v Rzeszówe odletí do Varšavy. Návšteva prezidenta Spojených štátov u našich severných susedov potrvá do soboty.